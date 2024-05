Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Daniel Haas lebt als freier Autor in Hamburg. Zuletzt war er Kulturkorrespondent der NZZ in Berlin.

In der Flut der Nachrichten und Bilder aus der Ukraine droht die Information in Betäubung umzuschlagen. Dann kann ein nicht journalistisches Genre helfen, den Blick wieder zu schärfen. Nora Krug, 46, ist eine deutsche Illustratorin und Comic-Zeichnerin mit Wohnsitz New York. Und sie ist eine Künstlerin mit politischem Mandat. Das grundlegende Motiv ihrer Arbeit ist Aufklärung. Ihre Motivation: Wut.

Gerade ist ihr Comic-Werk „Im Krieg“ erschienen, eine gezeichnete Dokumentation über das Leben einer ukrainischen Journalistin und eines russischen Künstlers. Ein ganzes Jahr lang hat Krug die beiden täglich interviewt, ihnen geschrieben und sich per SMS mit ihnen ausgetauscht. Die Welt einer Reporterin, die zwischen Fronteinsätzen und Mutterpflichten aufgerieben wird. Die Welt eines Malers, der Putin hasst und versucht, Widerstand zu leisten, ohne seine Familie in Gefahr zu bringen.