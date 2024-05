Die Debatte um die Therapie von Menschen mit Genderdysphorie, die sich in ihrem biologisch angelegten Körper unwohl fühlen, hat aktuell eine unerwartete Wendung genommen. Sah es vor einigen Wochen noch so aus, als wäre es lediglich eine Formalität, bis die neu konzipierte Leitlinie zur Geschlechtsinkongruenz und Genderdysphorie in Kraft tritt, haben nun sowohl Experten aus dem Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch der Deutsche Ärztetag an dem Leitlinienentwurf Kritik geübt und wegen der möglichen Risiken der Therapien zu mehr Zurückhaltung aufgerufen.

Ungewöhnlich für die Diskussion der vorgeschlagenen Leitlinienempfehlungen war schon die „Vorgabe“, inhaltliche Änderungsvorschläge seien unerwünscht, denn die Aussagen seien sämtlich mit starkem Konsens verabschiedet worden. Bei der Vorstellung des Leitlinienentwurfes vor der Presse waren vier Personen aus dem Gremium zugegen, jedoch keine Kritiker. Zwar war mit Cecilia Dhejne, einer Ärztin für Psychiatrie und Sexualmedizin von der Karolinska-Universitätsklinik in Stockholm, immerhin eine Vertreterin aus dem Ausland geladen. Aber auch sie hat den deutschen Leitlinienentwurf auf der Veranstaltung lediglich gelobt. Entsprechend positiv war die Außendarstellung in vielen Medien.