Seit inzwischen drei Jahren steht die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland – doch weder für die eine, noch für die andere Seite sieht es derzeit nach einem Sieg aus. Bringt jetzt der neue US-Präsident Donald Trump die Wende? Schafft er es, binnen kurzer Zeit einen Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau herbeizuführen, wie er es im Wahlkampf versprochen hatte? Und wie geht es weiter mit deutschen Waffenlieferungen an die ukrainische Armee, über die derzeit zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen verbliebenen Koalitionspartnern von den Grünen heftig gestritten wird?

Darüber, aber auch über die Zukunft der Nato und über die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Folge des Podcasts Politik mit Roderich Kiesewetter. Der CDU-Bundestagsabgeordnete war vor seiner politischen Karriere Offizier der Bundeswehr, zuletzt im Range eines Oberst. Er hat Auslandseinsätze absolviert, darunter auf dem Balkan und in Afghanistan. Einem größeren Publikum ist er bekannt als einer der vehementesten Verfechter einer Unterstützung der Ukraine.

Nach Ansicht des profilierten Außenpolitikers Kiesewetter ist der Krieg gegen die Ukraine allerdings nicht allein über Waffenlieferungen zu lösen, sondern in einer Kombination von Diplomatie und Härte. Dazu gehörten natürlich auch Waffen, aber das Ganze müsse eingebunden werden in ein politisches Konzept. Wie es aussehen könnte, erläutert er in diesem Gespräch.

Alexander Marguier und Roderich Kiesewetter in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 17. Januar 2025 aufgezeichnet.

