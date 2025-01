Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Viliam Buchert:

Viliam Buchert ist Journalist in der Tschechischen Republik. Von 1989 bis 2010 hat er bei der Tageszeitung Mf Dnes gearbeitet, wo er von 2000 bis 2010 stellvertretender Chefredakteur war. Seitdem ist er bei der Zeitschrift Reflex tätig, wo er auch Chefredakteur war.

Der berühmte englische Dichter, Mystiker und Maler William Blake behauptet in seinem Buch „Die Hochzeit von Himmel und Hölle“, dass es keinen Fortschritt ohne Widersprüche gibt. Wenn wir dies paraphrasieren und diese Worte auf Mitteleuropa und seine Beziehung zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump anwenden, finden wir dort alles – das Werben um die Ehe, die Erhebung in den Himmel, den Wunsch, dass der Bewohner des Weißen Hauses in der Hölle landet, und endlose Widersprüche.

Ob diese Widersprüche zu Fortschritten führen werden, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig spiegelt das alles aber auch die komplexen Beziehungen zwischen Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei wider. Die Gruppe dieser Staaten, die als Visegrad-Vier-Bündnis bekannt ist, das 1991 gegründet wurde und relativ lange erfolgreich zusammenarbeitete, liegt nun auf dem Scheiterhaufen. Die Haltung gegenüber Amerika und Trump ist in den verschiedenen Ländern Mitteleuropas sehr unterschiedlich, und eine gemeinsame Haltung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.