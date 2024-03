„Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist gleich ein schlechter Mensch“, sagt der katholische Theologe Klaus Mertes im Gespräch mit Volker Resing. Das gelte für die Corona-Debatten wie auch für den Umgang mit AfD-Sympathisanten. „Wir machen die Schubladen auf und stopfen immer sofort jeden rein, und dann sind die Diskurse nicht mehr möglich.“ Viele hätten in den Krisen der vergangenen Jahre das Vertrauen nicht nur in die Politik, sondern insbesondere auch in die sogenannten Leitmedien verloren. Der Vertrauensverlust sei auch nicht mit dem Ende der Pandemie weg, sondern er sei weiter eine Belastung, so Mertes. Darüber müsse gesprochen werden.

In den Katastrophen und Krisen der vergangenen Jahre habe er einige Freunde verloren, erzählt Mertes. Corona, Missbrauchskrise in der Kirche, Krieg in der Ukraine und in Israel – immer wieder haben die politischen Debatten Auswirkungen auf die privaten Beziehungen gehabt. Die Polarisierung in unseren politischen Diskursen sei fatal. „Wir müssen aufhören, den politischen Gegner zum Feind zu machen“, so Klaus Mertes.

Ostern sei für ihn eine Möglichkeit zur Umkehr. Eine Botschaft, die sich an alle Menschen richtet. „Für mich ist die österliche Botschaft, in Bezug auf Christus zu sagen: Es gibt Niederlagen, die Siege sind.“ Das Christentum sei „eine anspruchsvolle Religion“, so Mertes. „Sie ist ein radikales Ja zu einer Hoffnung mitten in der Situation von Angefeindetwerden.“ So etwas passiere auch heute überall und immer wieder. Und dann könne man das erleben: „Alle Menschen können Heilige werden.“



Pater Klaus Mertes (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 20. März 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: