Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen waren eine Zäsur. Denn nicht nur holte die AfD in beiden Bundesländern Rekordergebnisse. Auch trat mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ ein neuer Player auf die Bühne der Politik. Im thüringischen Landtag kommen die Populisten von rechts und von links zusammen sogar auf eine Mehrheit. Natürlich stellen sich deswegen jetzt viele Fragen: Ist die SPD noch satisfaktionsfähig? Wie geht es nach dem Debakel der Ampel-Parteien mit der „Fortschrittskoalition“ in Berlin weiter? Behauptet die AfD zu Recht von sich, nunmehr eine „Volkspartei“ zu sein? Die naheliegendste Frage lautet allerdings: Wie können in den beiden östlichen Bundesländern überhaupt halbwegs stabile Regierungen gebildet werden?

Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier mit Hermann Binkert, dem Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA – einem der wichtigsten seiner Art in Deutschland. Jeder kennt vermutlich die Umfragen, mit denen INSA vor Wahlen in vielen Medien präsent ist und die eine Momentaufnahme zur Stärke der jeweiligen Parteien abbilden. Aber Meinungsforscher fragen natürlich nicht nur politische Präferenzen ab, sondern sie erheben auch ganz allgemein gesellschaftliche Stimmungslagen in der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass INSA seinen Sitz in Erfurt hat, also in der Thüringischen Landeshauptstadt. Deswegen weiß Hermann Binkert auch besonders gut, was den deutschen Osten derzeit bewegt.

Alexander Marguier / Antje Berghäuser (li.) und Hermann Binkert / INSA

Das Gespräch wurde am 3. September 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



