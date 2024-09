Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stellen sich viele Fragen: Ist die SPD noch satisfaktionsfähig? Wie geht es nach dem Debakel der Ampel-Parteien nun mit der „Fortschrittskoalition“ in Berlin weiter? Behauptet die AfD zu Recht von sich, jetzt eine „Volkspartei“ zu sein? Die naheliegendste Frage lautet allerdings: Wie können in den beiden östlichen Bundesländern halbwegs stabile Regierungen gebildet werden?

Sowohl für Sachsen als auch für Thüringen gilt: Wollen die „Etablierten“ keine gemeinsame Sache mit der AfD machen – und diese Ansage steht –, wird man um das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) nicht umhinkommen. An dieser Stelle wird es allerdings schwierig – mangels Erfahrungswerten mit dieser Partei, und weil deren Gründerin schon hohe Hürden aufgestellt hat: Wer mit dem BSW koalieren wolle, müsse sich gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden ebenso positionieren wie gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.