Keine Minderheitsregierung

Für den sächsischen Regierungschef hat es sich am Ende allerdings gelohnt; seine CDU ging aus den Landtagswahlen am vorigen Sonntag mit 31,9 Prozent als Siegerin hervor; sie lag damit sehr knapp vor der AfD, die 30,6 Prozent holte. Dennoch ist dieses Foto-Finish für Kretschmer von hoher symbolischer Bedeutung – und ein klarer Auftrag zur Regierungsbildung. An dieser Stelle fangen die Probleme aber schon gleich wieder an, denn ohne die „Blackbox“-Partei namens „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) wird das kaum funktionieren. Es sei denn, die CDU schmiedet ein Bündnis mit SPD, Grünen und der Linkspartei. Gegenüber letzterer gilt allerdings für die Christdemokraten (genauso wie gegenüber der AfD) ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Und weil Kretschmer auch keine Minderheitsregierung will („Warum sollte eine Fraktion jemanden zum Ministerpräsidenten wählen, mit dem sie nicht koaliert, aber mit dem sie eine Koalition schließen könnte?“, sagt er soeben in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung und der Sächsischen Zeitung), läuft es wohl unweigerlich auf das BSW hinaus.