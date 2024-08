Wie die 55-Jährige an diesem Dienstag in einem sehr aufschlussreichen Interview mit dem Deutschlandfunk sagte, kämen für das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) nur Koalitionen mit Parteien infrage, die sich gegen die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland stellen. Genau diesen von Olaf Scholz gegen manche Widerstände innerhalb der SPD betriebenen Plan hat soeben das Parteipräsidium der Kanzlerpartei jedoch bekräftigt. Und die CDU wird als transatlantische Kraft in der deutschen Politik schlechthin wohl kaum ernsthafte Kritik daran üben, dass die Bundesrepublik dem russischen Militarismus etwas entgegensetzen will.