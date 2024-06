Frau Wagenknecht, 6,2 Prozent für Ihre neue Partei BSW bei der Europawahl: zufrieden? Oder wäre am Ende doch mehr drin gewesen?

Es gab überhaupt noch keine Partei, die direkt nach Ihrer Gründung bei der ersten bundesweiten Wahl über 5 Prozent geholt hat. Das war für mich die Marke, ab der ich feiere. Dass es sogar mehr als 6 Prozent waren, ist wirklich großartig.

Jetzt kommt das BSW mit sechs Abgeordneten ins Europaparlament. Was wollen Sie dort konkret erreichen?

Wir haben sehr kluge und gute Kandidaten, die jetzt im Europaparlament sind. Fabio De Masi zum Beispiel ist jemand, . Fritz Pürner, Arzt und ehemaliger Leiter eines bayerischen Gesundheitsamts, wird sich dafür einsetzen, dass die Hintergründe der Corona-Maßnahmen endlich aufgedeckt werden. Michael von der Schulenburg ist ein ehemaliger UN-Diplomat, der sich natürlich sehr gut in Außenpolitik auskennt und der sich sicherlich die EU-Außenpolitik als Schwerpunkt vornehmen wird. Wir haben auch den Mediziner und Neurochirurgen Jan-Peter Warnke. Ich denke, wir werden dort auf für uns wichtigen Themenfeldern sehr kompetent vertreten sein.

Ihre bisherige Büroleiterin Ruth Firmenich ist als Abgeordnete ebenfalls im Europaparlament dabei. Soll sie aufpassen, dass nichts aus dem Ruder läuft und alles im Sinne der Parteivorsitzenden geschieht?

Ruth Firmenich war zu meinen eigenen Zeiten in Brüssel schon Mitarbeiterin im Europäischen Parlament. Sie ist sehr qualifiziert in europäischen und außenpolitischen Themen und kennt die parlamentarischen Abläufe. Das ist natürlich hilfreich, wenn man da jetzt als Abgeordneter neu reinkommt.

Mit wem wollen Sie zusammenarbeiten im Europäischen Parlament? Eine der bisherigen Fraktionen bietet sich ja nicht direkt an.

Da führen wir derzeit Gespräche, und wir hoffen, dass es eine neue Fraktion geben wird. Das ist aber noch schwierig, und ob wir das hinkriegen, wird man sehen. Aber natürlich versuchen wir es.

Wie sollte die Fraktion, der Sie sich anschließen, politisch orientiert sein? Das BSW beschreibt sich selbst als linkskonservativ. Gibt es da überhaupt vergleichbare Parteien im Europaparlament?

Die gibt es schon. Ich will aber nichts vorwegnehmen, solche Gespräche sind immer sensibel, und solange die Fraktion nicht steht, will ich auch nichts in der Öffentlichkeit verkünden. Aber es gibt durchaus einige Parteien – vielleicht nicht ganz vergleichbar mit uns –, die ein ähnliches Profil haben. Und dann muss man natürlich wissen: Fraktionen im Europäischen Parlament beruhen auf viel weniger Gemeinsamkeit als Fraktionen im Bundestag.

Friedrich Merz hat unlängst eine Zusammenarbeit mit dem BSW ausgeschlossen. Wäre denn umgekehrt Ihre Partei für eine Zusammenarbeit mit der Union offen?

Friedrich Merz hat politisch Kindergarten gespielt. Es ist doch völlig abwegig, angesichts der Kräfteverhältnisse im Osten Deutschlands und auch der möglichen Wahlergebnisse jetzt schon wieder die nächste Brandmauer aufzuziehen. Und ehrlich gesagt, Merz' Diffamierung von mir persönlich als Rechts- und Linksextremistin gleichermaßen, das ist wirklich unter Niveau. Bei allen Differenzen, auf dieser Ebene sollten wir uns nicht auseinandersetzen. Ich glaube, das sehen auch viele Politiker der CDU anders als Merz – und haben es auch schon kundgetan.

Merz hat in der Tat eingelenkt und die Brandmauer zum BSW auf die Bundesebene beschränkt. Aber wäre Ihre Partei denn offen für Koalitionen mit der Union auf Landesebene?

Sie wäre nicht der Traumpartner, aber das gilt eigentlich für alle Parteien. Wir treten an, um einen politischen Neubeginn, um wichtige Veränderungen zu erreichen: bessere Schulen und Lehrpläne, Bürokratieabbau, eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Das sind Dinge, die uns sehr wichtig sind. Ebenso eine Industriepolitik, die kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft; oder Bundesratsinitiativen für eine Steuerbefreiung für Renten bis 2000 Euro. Und es ist völlig klar: Wir gehen nur in eine Regierung, wenn sich für die Bürger auch wirklich spürbar etwas verändert und verbessert.

Jetzt wird oft gemutmaßt, Sie könnten auf Landesebene auch mit der AfD zusammengehen. Allein schon, weil Sie in den östlichen Bundesländern gemeinsam mit der AfD eine absolute Mehrheit erringen könnten. Ist das eine Option für das BSW? Oder ist das, Stichwort Brandmauern, komplett ausgeschlossen?

Ich finde den Begriff „Brandmauer“ ziemlich dumm, er hat der AfD eher geholfen. Aber natürlich können wir mit Rechtsradikalen wie Björn Höcke, der meint, man solle in Hitler nicht das absolut Böse sehen, keine Koalition bilden. An der Personalie Höcke zeigt sich auch die ganze Widersprüchlichkeit der AfD – deren Parteivorsitzende Weidel wollte Höcke einst aus der Partei werfen, weil sie fand, dass er da als Rechtsradikaler nichts zu suchen hat. Jetzt macht sie Wahlkampf für ihn. Ich halte nichts davon, die AfD pauschal als Nazi-Partei zu beschimpfen. Aber es gibt in dieser Partei eben auch Rechtsradikale und Nazis, und sie haben sogar Aufwind. Und deswegen kann es keine Koalition geben.

Gilt das nur für Thüringen, oder auch für andere Landesverbände wie etwa Sachsen oder Brandenburg?

In Sachsen sind ja die Freunde von Höcke unterwegs, in Brandenburg meines Wissens auch. Gerade im Osten sind die Landesverbände stark von den ehemaligen Flügelleuten aus dem Höcke-Lager dominiert.

Wollen Sie Ihre neue Partei langfristig nicht nur als , sondern auch zur SPD etablieren? Das BSW hat die Sozialdemokraten schon jetzt vielerorts überflügelt, besonders im Osten.

Wir sind nicht die Alternative zur Linkspartei, sondern wir haben den Anspruch, all denen endlich wieder eine politische Stimme zu geben, die seit Jahren nicht mehr gehört werden. Und die mir auch immer wieder gesagt haben, dass sie nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen. Menschen, die sich mehr soziale Gerechtigkeit wünschen, gute Löhne, ordentliche Renten. Und gleichzeitig eine vernünftige Wirtschaftspolitik, eine Energiepolitik, die die Strompreise senkt; auch bezahlbare Sprit- und Gaspreise. Nicht zu vergessen eine Außenpolitik, die an die großen Traditionen der Entspannungspolitik Willy Brandts anknüpft, anstatt einseitig auf die militärische Karte zu setzen, wie es die Bundesregierung aktuell tut. Diese Menschen hatten keine Stimme mehr, und die wollen wir vertreten. Das ist unser großes Anliegen.

Das klingt aber schon so, als zielten Sie auch ganz konkret auf die SPD.

Wir haben viele Wähler von der SPD gewonnen. Die Wählerwanderung zu uns kommt aber auch aus Richtung der CDU, der FDP und der AfD. Und wir haben tatsächlich auch viele Wähler aus dem Nichtwähler-Spektrum gewonnen, was ich besonders interessant finde. Also Menschen, die vorher gar nicht mehr wussten, wen sie wählen sollen. Bei uns engagiert sich die ganze Breite der Gesellschaft. Da sind Menschen vertreten mit schlechten Löhnen oder niedrigen Renten, da sind aber auch Handwerker, Mittelständler, Ärzte. Das heißt, es gibt in ganz vielen sozialen Schichten aktuell das Gefühl, so wie jetzt kann es nicht weitergehen; wir verspielen unsere Zukunft, wir zerstören unsere Industrie. Und das ist ja auch tatsächlich so.

Sie haben vorige Woche die Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag boykottiert. Zeugt das nicht von schlechtem Stil? Man kann ja zum Ukrainekrieg stehen wie man will, aber Selenskyj selbst führt ja durchaus einen an Mut und Tapferkeit nicht zu vernachlässigen Abwehrkampf gegen einen Aggressor.

Ich habe mir die Rede angehört, aber ich wollte mich nicht an einer Jubel-Veranstaltung beteiligen, bei der es gar keine andere Reaktionsmöglichkeit gab als Standing Ovations. Es war ja keine Debatte oder Aussprache vorgesehen. Und Standing Ovations hat Herr Selenskyj nicht verdient.

Warum nicht?

Er ist einerseits der Vertreter eines überfallenen Landes, eines leidenden Landes. Das stimmt. Aber er lehnt jeden Kompromiss und Verhandlungen ab – und damit trägt er inzwischen eine Mitverantwortung für das Sterben. Er hat im Bundestag ausdrücklich gesagt, die Zeit der Kompromisse sei vorbei: Entweder gibt es Frieden zu den Konditionen der Ukraine, also Abzug der russischen Truppen von allen Gebieten, einschließlich der Krim. Oder es gibt keinen Frieden. Und er spielt mit dem Feuer.

Die Ukraine hat in den letzten Wochen zweimal das Radarsystem der russischen Nuklearstreitkräfte angegriffen. Das hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun. Selenskyj versucht nach Ansicht vieler internationaler Beobachter, die Nato in den Krieg hineinzuziehen, weil er davon ausgeht, dass er den Krieg sonst verliert. Aber das ist brandgefährlich, und ich möchte nicht, dass die Nato oder auch Deutschland Kriegspartei werden. Denn dann kommt der Krieg zu uns.

Gleichzeitig haben Sie unlängst geäußert, Sie würden Putin nicht vertrauen.

Ich vertraue weder Selenskyj noch Putin. Vertrauen tue ich Menschen, die ich gut kenne. Ich kenne Putin nicht, und ich habe mich damals auch geirrt – ich dachte nicht, dass der Ukrainekrieg direkt bevorsteht; ich dachte auch nicht, dass die Russen versuchen würden, auf Kiew zu marschieren. Es geht aber gar nicht um Vertrauen. Was ich jetzt von Selenskyj und auch vom Westen erwarte, ist, dass man die Signale aus Moskau aufgreift und Gespräche einleitet.

Putin hat in China gesagt, er wolle verhandeln. Es gab dann eine Meldung, dass Russland bereit wäre zu einem Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinie. Jetzt hat Putin noch mal nachgelegt und einen Waffenstillstand und ein sofortiges Ende des Krieges angekündigt, wenn die Ukraine auf die Nato-Mitgliedschaft verzichtet und sich aus dem Donbas zurückzieht.

Letzteres muss man nicht akzeptieren, aber man muss den Gesprächsfaden aufnehmen. Man könnte doch sagen: Dann machen wir einen Waffenstillstand und frieren zunächst mal die Frontlinie ein. Und dann verhandeln wir und versuchen, ein gutes Ergebnis zu bekommen. Denn dass die Waffenlieferungen den Krieg nur verlängern, das erleben wir seit zwei Jahren.

Ihre Partei gilt nicht ohne Grund als russlandnah, Sie sind jedenfalls deutlich verständnisvoller gegenüber Russland als andere Parteien. Können Sie sicher davon ausgehen, dass kein Geld von Russland an das BSW fließt?

Was ist das für eine abstruse Unterstellung? Wir sind nicht russlandnah, wir möchten diesen Krieg beenden und verhindern, dass der Krieg nach Deutschland kommt. Das ist unsere Motivation. Wir verurteilen den russischen Einmarsch in der Ukraine. In meinen Augen ist ein Politiker, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher. Das gilt allerdings auch für all die US-Präsidenten, die völkerrechtswidrige Kriege begonnen haben. Wir müssen jetzt alles tun, damit das Sterben endet. Und da liegt aktuell angesichts der Signale aus Moskau der Ball im Feld der Ukraine und des Westens.

Sie sind als ganz neue Partei bei den Europawahlen angetreten und wollen das auch bei den drei bevorstehenden Landtagswahlen tun; ich nehme an, auch zur Bundestagswahl. Wie schaffen Sie das mit der Kandidatenauswahl? Sie möchten ja wahrscheinlich sicherstellen, dass keine Hasardeure für das BSW ins Rennen gehen.

Ja, das ist alles eine wahnsinnige Herausforderung. Das wussten wir natürlich, als wir die Partei gegründet haben, dass da in relativ kurzer Zeit viele Wahlen anstehen. Wir haben eine sehr gute Europaliste im Schnellstverfahren hinbekommen. Es waren ja nur zwei oder drei Wochen nach der Parteigründung Zeit, um die Europaliste zusammenzustellen. Für Sachsen und Thüringen sind die Listen jetzt auch schon gewählt, Brandenburg folgt demnächst. Es liegt natürlich vor allem in der Verantwortung der Landesverbände, gute Leute zu finden.

Wir haben versucht, überall qualifizierte, kompetente Menschen als Kandidaten zu gewinnen und etwas zu erreichen, was die anderen Parteien nicht haben: eine Mischung aus Politprofis und Bürgerinnen und Bürgern, die vorher überhaupt noch nicht in der Politik waren, aber grade deshalb wertvolle Erfahrungen mitbringen: Unternehmer, Pflegekräfte, Landwirte und viele andere Berufe. Also Menschen, die jetzt zum ersten Mal sagen: Ich will politisch aktiv etwas bewegen. Die Erfahrungen solcher Menschen in einem Landtag sind sehr wichtig.

Wie sieht es bei den einfachen Mitgliedern aus? Es gibt bisher immer noch nicht einmal 700 ganz normale BSW-Mitglieder. Wie funktioniert da die Auswahl? Gucken Sie sich jeden einzelnen Antrag an und entscheiden selbst?

Nein, das kann ich gar nicht leisten. Die Landesverbände lernen jetzt die Unterstützer kennen und alle, die Aufnahmeanträge gestellt haben. Im zurückliegenden Wahlkampf haben uns immerhin 20.000 Menschen unterstützt, sonst hätten wir den nicht führen können. Das sind die, die wir in unsere Unterstützer-Datenbank eingetragen haben. Wir hatten Unterstützer-Treffen, dann gibt es Stammtische und vieles andere mehr. Da lernt man sich kennen. Und nach und nach werden so auch die Mitglieder aufgenommen.

Ich war selbst bei mehreren Unterstützer-Treffen, und da trifft man auf großartige Leute. Leider müssen wir trotzdem immer um Verständnis werben, dass es so langsam geht mit der Aufnahme ins BSW. Man lernt Menschen eben erst in der gemeinsamen Arbeit kennen, und wir wollen nicht erleben, was viele junge Parteien erlebt haben: dass man sich nach relativ kurzer Zeit zerlegt, weil man die Falschen reingeholt hat.

Sie haben schon einmal einen Vorstoß gemacht in Richtung einer neuen Partei, nämlich mit der Bewegung „Aufstehen“ vor ein paar Jahren. Waren die Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben, wertvoll für den zweiten Anlauf in Richtung BSW?

„Aufstehen“ sollte tatsächlich keine Partei werden, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Aber wir haben eine ganz wesentliche Erfahrung mit „Aufstehen“ gemacht. Damals konnte jeder mitmachen, und bei einer Bewegung kann man das auch gar nicht anders handhaben. Ich hatte damals die Illusion: Wenn man alle einlädt, setzen sich die Besten durch. Es war aber leider an vielen Orten so, dass sich die Destruktiven durchgesetzt haben – die, die am meisten Zeit haben und alle anderen so lange nerven, bis die Guten wegbleiben. Genau das wollen wir in unserer Partei nicht.

Das Gespräch führte Alexander Marguier.