Seit mehr als drei Monaten befindet sich Israel im Krieg mit der Hamas. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, die palästinensische Terrororganisation vollständig zu vernichten. Doch kann das überhaupt gelingen? In dieser Ausgabe des Cicero Podcast Politik spricht Chefredakteur Alexander Marguier mit Ron Prosor, dem israelischen Botschafter in Deutschland, über den aktuellen Konflikt und über die langfristigen Perspektiven Israels im Nahen Osten. Natürlich geht es deshalb auch um die vom sogenannten Westen propagierte „Zweistaatenlösung“ und um die Frage, weshalb die Regierung in Jerusalem sich gegen dieses Konzept wehrt.

Ron Prosor legt dar, welche Folgen die mörderischen Hamas-Angriffe auf die israelische Gesellschaft hatten und welche langfristigen Folgen sie haben werden – national wie international. Der Botschafter bezieht auch sehr eindringlich Stellung zu den vielfach vorgebrachten Vorwürfen, die israelischen Streitkräfte würden in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern verüben. Nicht zuletzt schildert Prosor, was ihm aller Gewalt zum Trotz derzeit Hoffnung macht.

Ron Prosor (li.) und Alexander Marguier in der Botschaft von Israel

Das Gespräch wurde am 25. Januar 2024 aufgezeichnet.

