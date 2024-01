In den ersten Wochen nach dem 7. Oktober war Israel in einem lockdownähnlichen Zustand. Hunderttausende Bürger verließen freiwillig ihren Arbeitsplatz, um sich zum Dienst zu melden. Die israelische Gesellschaft stand geschlossen hinter dem Vorhaben, die Hamas endgültig zu besiegen und die Geiseln zurückzuholen. In Schulen und Geschäften wurde der Betrieb eingeschränkt, die Straßen waren leer.

Daran hat sich mittlerweile einiges geändert. Zum einen ist das tägliche Gedränge zurückgekehrt. Zum anderen: die tägliche Politik. Jedoch ist die verfassungsrechtliche Krise, in der sich Israel am Vorabend des Überfalls befand, nicht das einzige Thema, das auf der Tagesordnung steht. Jetzt, da der unmittelbare Schock nach den von der Hamas verübten Gräueltaten in den Hintergrund getreten ist und der Krieg bald in seinen fünften Monat geht, hat sich zwischen links und rechts ein neuer Konsens herausgebildet: Netanjahu muss gehen.

Linksliberale in der Defensive

Für die linksliberalen Medieneliten war Netanjahu schon immer eine Hassfigur. Ein rechter Demagoge von der gleichen Sorte wie zum Beispiel der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan oder irgendein anderer nationalpopulistischer Staatschef, von denen es aus ihrer Sicht derzeit allzu viele zu geben scheint. Netanjahus forsche Rhetorik hat weite Teile der Bevölkerung entfremdet. Das Vorhaben seiner Regierung, die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden, löste landesweite Proteste aus, die monatelang anhielten.

Dann sahen sich dieselben Linksliberalen plötzlich in die Defensive gedrängt. Denn die Brutalität der Hamas-Attacken hatte zur Folge, dass die Naivität ihres Weltbildes sichtbar wurde. Wenn sie geglaubt hatten, dass friedliche Koexistenz zwischen den beiden Völkern nur ein Teegespräch und eine Unterschrift entfernt sei, hatte nun niemand mehr Zweifel daran, dass es mit der Hamas keinen Frieden geben kann. Die Stimmung in der israelischen Gesellschaft hatte sich fast über Nacht nach rechts verschoben. Dies war keine Zeit für innenpolitische Streitigkeiten. Das kam Netanjahu zugute. Sein Glück ist jedoch am Austrocknen.

Der Mitglieder des Kriegskabinetts

Seit Beginn des Krieges leitet der Premierminister ein fünfköpfiges Kriegskabinett. Von den vier anderen Mitgliedern hat er zu dreien ein angespanntes Verhältnis. Der persönliche Konflikt mit dem Verteidigungsminister Yoav Gallant wird öffentlich ausgetragen. Gallant hatte im Frühjahr 2023 die geplante Justizreform kritisiert. Er meinte, dass das Beharren seiner Regierung darauf, die umstrittenen Gesetze zur Reform des Justizwesens gegen den erheblichen Widerstand aus der Bevölkerung durchzusetzen, die Gesellschaft dermaßen gespalten habe, dass diese Spaltung auch in die IDF und die Sicherheitsbehörden eingedrungen ist.

Dies stelle, so Gallant, „eine klare, unmittelbare und greifbare Bedrohung für die Sicherheit des Staates“ dar. Die Feinde Israels, gab er zu bedenken, würden dies als Schwäche wahrnehmen und die Gelegenheit ergreifen, diese auszunutzen. Er forderte Netanjahu dazu auf, „um der Sicherheit Israels willen, um unserer Söhne und Töchter willen“, die Gesetzgebung zu stoppen. Am nächsten Tag wurde er vom Premierminister entlassen. Die heftige Reaktion auf seine Entlassung zwang Netanjahu jedoch, seine Entscheidung genauso schnell, wie er sie getroffen hatte, wieder rückgängig zu machen.

Zwei weitere Mitglieder des Kriegskabinetts, Benny Gantz und Gadi Eisenkot, beide ehemalige Generalstabschefs der Verteidigungskräfte, würden Netanjahu ebenfalls gerne abgelöst sehen. Sie wären sogar seine ersten Herausforderer, falls es zu Neuwahlen käme. Laut aktueller Umfragen wäre, wenn heute Wahlen stattfinden würden, die von Gantz geführte Koalition „Nationale Einheit“ mit 37 Sitzen die größte Partei in der Knesset, gegenüber ihren derzeitigen 12 Sitzen. Gadi Eisenkot genießt seinerseits das Mitgefühl der Öffentlichkeit, weil er kürzlich seinen Sohn im Gazastreifen verloren hat.

Korruption und Arroganz

Zu den vielen Vorwürfen, die gegen Netanjahu erhoben werden, gehört auch, dass er erst eine Woche nach dem 7. Oktober Kontakt mit den Familien der Geiseln aufgenommen hat. Auch dann traf er sich nur mit denjenigen, die zu den Unterstützern seiner Likud-Partei gehörten. Hinzu kam, dass er die Halskette mit der Aufschrift „Bringt sie nach Hause – jetzt“ nicht tragen wollte, die zu dieser Zeit als allgegenwärtiges Symbol der Solidarität mit den Geiseln galt. Bei dem ohnehin als arrogant geltenden Staatsoberhaupt erweckte dies den Eindruck, dass er das Tragen dieser Halskette für unter seiner Würde hielt.

Doch Netanjahu kämpft nicht nur um sein politisches Überleben, sondern auch dafür, nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Korruptionsskandale, die ihn bereits 2021 das Amt gekostet hatten, werden, sobald er nicht mehr als Premierminister Immunität genießt, vor Gericht landen. Es liegt also in seinem persönlichen Interesse, so lange wie möglich im Amt zu bleiben. Wie lange ihm dies noch gelingen wird, ist fraglich. Denn selbst wenn der Krieg in eine Phase niedriger Intensität übergeht, ohne formell für „beendet“ erklärt zu werden, könnten die Oppositionspolitiker Gantz und Eisenkot das Notstandskabinett verlassen und zu Wahlen aufrufen. Gleichzeitig stellt Netanjahu für die eigene Likud-Partei eine politische Belastung dar, die die Partei mehr Sitze in der Knesset kosten würde, als es ohne ihn der Fall wäre.

Die Agranat-Kommission

Nach dem Ende des Jom-Kippur-Krieges im Jahr 1973, in dem der israelische Staat auf ähnliche Weise wie am 7. Oktober überrumpelt wurde, leitete Shimon Agranat, der Oberste Richter des des Landes, eine Untersuchung ein mit dem Ziel herauszufinden, wie die israelischen Sicherheitskräfte und die von Premierministerin Golda Meir – der bisher einzigen Frau an der Spitze der israelischen Exekutive – geführte Regierung dermaßen scheitern konnten.

Die Befunde der Agranat-Kommission waren verheerend. Mehrere Spitzenbeamte traten zurück. Zwar sprach die Kommission Premierministerin Meir von direkter Verantwortung frei, jedoch hielt sie es für angemessen, im April 1974 ihr Amt niederzulegen und ihren Sitz in der Knesset aufzugeben. „Golda Meir hätte es besser wissen müssen“, hatte Netanjahu in seinen Memoiren geschrieben. Nun erwartet ihn eine eigene Version der Agranat-Kommission.