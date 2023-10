So erreichen Sie Kamran Bokhari:

Kamran Bokhari ist Experte für den Mittleren Osten an der Universität von Ottawa und Analyst für den amerikanischen Thinktank Geopolitical Futures.

Der beispiellose Angriff der Hamas auf Israel stellt einen Wendepunkt in dem seit vier Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen dem Iran und Israel dar. Er ist der Höhepunkt der Bemühungen des schiitisch-islamistischen Regimes, die chronischen Unruhen in der arabischen Welt, insbesondere den israelisch-palästinensischen Konflikt, auszunutzen und sich in der strategischen Umgebung des jüdischen Staates zu verschanzen. Die Gegenoffensive Israels wird die Kriegsführungsfähigkeiten der Hamas wahrscheinlich ernsthaft beeinträchtigen. Die Hisbollah und andere iranische Stellvertreter an Israels Nordflanke werden jedoch eine längerfristige Bedrohung bleiben.

Keine Beweise für eine direkte Beteiligung

Israelische und US-amerikanische Sicherheitsbeamte behaupten, sie hätten keine eindeutigen Erkenntnisse über eine Beteiligung des Irans an dem äußerst raffinierten Angriff vom 7. Oktober, bei dem Hunderte von Hamas-Kämpfern mehrere israelische Gemeinden entlang der Grenze zum Gazastreifen angriffen, mehr als tausend Menschen töteten und etwa 150 weitere entführten. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte am 10. Oktober gegenüber Reportern, dass „der Iran im weitesten Sinne an diesem Anschlag beteiligt ist“, dass Washington aber bisher keine Beweise für eine direkte Beteiligung Teherans habe.

Sullivan ergänzte, die US-Geheimdienste arbeiteten hart daran, die genaue Rolle der Islamischen Republik bei dem Anschlag zu ermitteln. Zuvor hatte der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, Major Nir Dinar, in einer Pressekonferenz am 9. Oktober gesagt: „Nur weil man keine Beweise hat, heißt das nicht unbedingt, dass der Iran nicht dahinter steckt.“ Er gab ferner zu bedenken, dass Israel über „keine Beweise oder Belege“ für eine iranische Beteiligung verfüge, es aber eben auch keine eigenen Geheimdienstinformationen gegeben habe, die den Angriff hätten kommen sehen.

Normalisierung der Beziehungen zu Israel

In einer vorangegangen Analyse habe ich die Strategie erörtert, welche Saudi-Arabiens Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel untermauert, die in den zurückliegenden Wochen an Dynamik gewonnen haben. Riad ist zutiefst besorgt darüber, dass der Iran und die Hamas den sich abzeichnenden Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde als Chance sehen, ihren Einfluss über den Gazastreifen hinaus auf das Westjordanland auszudehnen. Daher hoffte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman auf eine Vereinbarung mit den Israelis, die es dem Westjordanland ermöglicht, sich gegen die von Teheran unterstützte radikal-islamische palästinensische Bewegung zu wappnen. Aus Sicht der Hamas und des Irans bedrohte die saudi-israelische Diplomatie – die sie auf absehbare Zeit torpediert zu haben scheinen – ihre eigenen strategischen Ambitionen.

Während in #Israel das Ausmaß des Terrors sichtbar wird, feiern #Hamas-Anhänger in Deutschland den Tod von Juden. Wenn die Bundesregierung ihre #Asylpolitik nicht ändert, kann sie sich den Kampf gegen #Antisemitismus sparen, schreibt @Ingoway. https://t.co/GRSjcunvdm — Cicero Online (@cicero_online) October 11, 2023

Der Angriff dient auch einem anderen wichtigen iranischen Interesse. Seit mehreren Jahren war Teheran Ziel verdeckter israelischer Geheimdienstoperationen, die auf iranische Atomwissenschaftler und Einrichtungen abzielten. Im Januar 2020 erlitt der Iran einen weiteren schweren Schlag, als ein US-Drohnenangriff Generalmajor Qassem Soleimani tötete, den Befehlshaber der Quds-Truppe, der für Auslandseinsätze zuständigen Abteilung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. Soleimani hatte Jahrzehnte damit verbracht, das Stellvertreternetz des Iran, zu dem auch die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad gehören, in der gesamten arabischen Welt aufzubauen. Seine Ermordung sowie die israelischen Angriffe und die schweren innenpolitischen und wirtschaftlichen Turbulenzen im Iran bedrohten ernsthaft die Glaubwürdigkeit Teherans in seinem eigenen Ökosystem.

Die Iraner waren daher gezwungen, den Eindruck zu zerstören, dass ihr Regime im Niedergang begriffen war. Der Angriff vom 7. Oktober mag ihnen in dieser Hinsicht einen gewissen Erfolg beschert haben, aber er ist mit einem hohen Preis verbunden. Das Ausmaß des Hamas-Anschlags hat das Risiko eines größeren Konflikts zwischen Iran und Israel erhöht. Seit das klerikale Regime Anfang der 1980er Jahre seinen wichtigsten Stellvertreter, die Hisbollah, gegründet hat, befinden sich Israel und der Iran in einem lang anhaltenden indirekten Konflikt auf den Schlachtfeldern Libanon, Gaza, Syrien und Irak.

Innerarabische und arabisch-israelische Konflikt

Der Iran instrumentalisierte innerarabische und arabisch-israelische Konflikte sowie solche, an denen die Vereinigten Staaten beteiligt waren, um sich als Anführer der so genannten Achse des Widerstands zu positionieren. Mit dieser Strategie konnte Teheran lange Zeit einen direkten Konflikt mit Israel vermeiden. Mit Ausnahme gelegentlicher verdeckter Operationen, die auf das iranische Atomprogramm abzielten, hat sich Israel weitgehend darauf konzentriert, Teherans Stellvertreter zu treffen.

Mehr zum Thema:

Doch nach dem Angriff vom 7. Oktober ist dies möglicherweise nicht mehr möglich, vor allem angesichts der massiven Geheimdienst-Pannen. Israel kann nicht mehr darauf vertrauen, dass seine bisherige Strategie ausreicht, um die iranischen Stellvertreter in der Levante in Schach zu halten, wo Israel mit der Hisbollah und anderen pro-iranischen Milizen konfrontiert ist, die eine viel größere Bedrohung darstellen als die Hamas. Selbst jetzt, da es sich auf eine größere Bodenoffensive im Gazastreifen zubewegt, von dem es Teile wiederbesetzen könnte, ist Israel zutiefst besorgt über die Eröffnung einer zweiten Front durch die Hisbollah.

Aus diesem Grund sagte der Vorsitzende der US-Stabschefs, General Charles Q. Brown: „Wir wollen nicht, dass sich diese Situation ausweitet, und wir wollen, dass der Iran diese Botschaft laut und deutlich hört.“ Unterdessen überlegt das Pentagon, ob die USS Dwight D. Eisenhower die bereits im östlichen Mittelmeer stationierte USS Gerald R. Ford ablösen oder ob es beide Trägerkampfgruppen in dem Gebiet belassen soll. Washington muss davon ausgehen, dass der Iran plant, die Hisbollah und andere Kräfte in Syrien zu aktivieren, um die israelische Militäroperation in Gaza zu stören. Es ist unwahrscheinlich, dass der Iran und die Hisbollah die Hamas bei dem Angriff unterstützt hätten, um sie dann mit der verheerenden Antwort Israels allein zu lassen.

Die alte israelische Strategie

Das Ausmaß des Hamas-Angriffs hat die alte israelische Strategie auf den Kopf gestellt, dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mit regelmäßigen Militäroperationen zu begegnen, die seit 2008 vier Kriege umfassten. Die Hamas hat einen Durchbruch bei der Technik demonstriert, und die Israelis können nicht zulassen, dass sie auf diesen Erfolgen aufbaut. Ihre andere Priorität ist die Rettung der Geiseln. Die Neutralisierung der Hamas wird jedoch wahrscheinlich eine viel größere Militäroperation erfordern, als wir sie bisher erlebt haben. Die Gegenoffensive, die auf einen Regimewechsel im Gazastreifen abzielt, wird wahrscheinlich viele palästinensische Todesopfer fordern und die Region möglicherweise destabilisieren.

Ein solches Ergebnis würde exakt jene Bedingungen in der Region schaffen, die der Iran anstrebt, und Teheran würde sie maximal ausnutzen. Der Iran, die Hamas und die Hisbollah haben dies bis ins kleinste Detail durchgespielt, wobei sie insbesondere die innenpolitische Spaltung Israels berücksichtigt haben. Sie wollen, dass Israel massiv zurückschlägt, um eine große internationale Krise heraufzubeschwören, die ihnen den Spielraum für ihren Vormarsch geben könnte.

Israel wird es wahrscheinlich gelingen, die Offensivkräfte der Hamas zu schwächen, aber dadurch wird sich das Palästinenserproblem weiter verschärfen. In der Zwischenzeit hat Israel keine guten Lösungen für die Bedrohung durch den Iran und seine Stellvertreter-Milizen, die sich in einem Bogen an Israels Nordgrenze befinden.

In Kooperation mit

Guido Steinberg im Gespräch mit Alexander Marguier

Cicero Podcast Politik: „Wir haben das strategische Denken verlernt“