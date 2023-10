Soweit ein Auszug aus einer Rede des US-Präsidenten Joe Biden zur Lage in Israel vom Dienstag. Eine starke Rede, muss man anfügen. Über das „reine Böse“, die Solidarität der USA mit Israel, über „menschliche Tragödien“ und „Gräueltaten in abscheulichem Maßstab“ – samt Warnung an den Iran, bloß die Füße still zu halten. Man kann von Joe Biden und der derzeitigen US-Politik wahrlich halten, was man möchte, aber Bidens Auftritt zeigte: Die USA meinen es ernst mit der Solidarität mit Israel, das in den vergangenen Tagen zum Opfer eines antijüdischen Terrors geworden ist, der sich nur mit Begriffen wie Pogrom oder Genozid beschreiben lässt.