Jenny Gundlach ist Landesvorsitzende der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern. Sie wohnt und studiert in Rostock.

Frau Gundlach, können Sie uns den Vorfall noch einmal aus Ihrer Sicht schildern? Was genau ist passiert?

Vor der Tat waren wir auf einer Veranstaltung der Ostkonferenz der Jungen Union. Im Anschluss halfen wir noch beim Wahlkampf in Brandenburg, bis wir uns nach getaner Arbeit auf den Heimweg begaben. Inmitten unserer Rückfahrt machten wir einen Stopp an der Tankstelle Stolper Heide, um Getränke zu kaufen. Bereits im Vorfeld fiel uns ein Mann auf, der unverständliche Worte von sich gab – wir dachten uns aber nichts dabei. So gingen drei unserer Mitglieder in die Tankstelle, machten Besorgungen und kamen zurück zum Wagen. Kurz darauf schrie der besagte Mann mehrmals „Allahu Akbar" und zog ein Messer.

Wie haben Sie reagiert, als der Täter seinen Angriff begann?

Wir liefen alle geschlossen zu unserem Auto und verständigten so schnell wie möglich die Polizei. Nach geschätzten fünf bis zehn Minuten war sie vor Ort. Zum Glück ist eines unserer Mitglieder Polizist und hat den Mann schon vorher beobachtet – darüber bin ich sehr froh.

Was geschah, nachdem der Täter von der Polizei gestellt wurde?

Zuerst hat unser Fahrer, der Polizist, mit den Beamten gesprochen und das Geschehene geschildert. Dort fand auch schon der „Allahu Akbar“-Ausruf Erwähnung, den wir alle gehört hatten. Zwei Tage später hatten wir das Proforma-Zeugengespräch: Alle bestätigten den Ausruf. Die erste Pressemitteilung hat uns ein wenig verwundert, denn der Ausruf des Täters wurde dort nicht erwähnt. Auch, dass er wahllos um sich stach, konnte man nicht herauslesen. Nach Befragung auf der Wache wurde dies schließlich ergänzt.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin veröffentlichte gestern eine Stellungnahme. Dort heißt es: „Gesicherte Erkenntnisse zu einem möglichen islamistischen Hintergrund waren unmittelbar nach dem Tatgeschehen […] angesichts stark divergierender Angaben […] zu der Frage, ob überhaupt, zu welchem Zeitpunkt und wo konkret der oder die Ausrufe ,Allahu Akbar' […] gemacht worden sein sollen, nicht gegeben.“ Wie ist Ihre Sicht darauf?

Ich habe aus diesem Papier herausgelesen, dass der Täter nicht im radikal-religiösen Kontext aufgefallen ist und keinen Bezug zum IS hat. Zum Tatzeitpunkt stand er unter Drogeneinfluss. Wir haben den Behörden nicht unterstellt, dass der Täter einen islamistischen Hintergrund hat, jedoch liegt diese Annahme durch den Fakt seines Ausrufs sehr nah. Es ist jedoch gut, zu lesen, dass dies nicht ausgeschlossen wird. Das hätte uns sehr erbost.

Es ist mir wichtig, dass man uns als Menschen ansieht, die bei dieser Tat vor Ort waren – nicht als Nachwuchspolitiker, die daraus Aufmerksamkeit generieren wollen. Diese Ansicht haben einige Medien vorgebracht.

Nach alldem stellt sich mir die Frage, wie häufig solche Motive in Berichten der Staatsanwaltschaft nicht erwähnt werden. Ohne unser mediales Statement wäre diese Tatsache vielleicht nicht so hinzugefügt worden.

Wie bewerten Sie persönlich den medialen Umgang mit solchen Taten?

Zuallererst muss man feststellen, dass es beängstigend ist, wie viele Schlagzeilen dieser Art in den Medien kursieren. Mir fällt dies nach dem Vorfall noch einmal mehr auf als sonst. Anmerkend finde ich es gut, dass, solange nichts eindeutig feststeht, auch kein Nährboden für Hass und Hetze geboten wird – das ist aus polizeilicher Sicht auch zu verstehen. Es macht einem als betroffene Person aber schon zu schaffen, wenn deine Aussage in den ersten Veröffentlichungen nicht zu lesen ist. Die erste Veröffentlichung klang so, als wären zwei Personen aneinandergeraten und ein Mann wäre dabei am Kopf verletzt worden. So ist es aus unserer Sicht nicht gewesen.

Hat dieser Vorfall Ihre Arbeit beziehungsweise die der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern in irgendeiner Weise verändert?

Nicht unbedingt. Es hat uns ein Stück weit geerdet. Die Forderungen der Landes- und Bundesverbände der CDU für einen richtigen Umgang mit islamistischer Gewalt unterstützen wir weiterhin. Am ehesten hat sich meine Sicht auf die Medien verändert: Ich hätte niemals gedacht, dass unser medialer Vorstoß solch große Aufmerksamkeit generiert.

Schlussendlich macht es mich nachdenklich, was in den Medien vielleicht nicht zu lesen ist, wenn es sich nicht um eine große Nummer, wie Solingen, handelt.

Das Gespräch führte Karl Vowinkel.