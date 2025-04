Keineswegs überraschend dementiert das Außenministerium in Peking die Entsendung eines Kontingent der chinesischen Armee zur Verstärkung der Russen in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekanntgegeben, dass seine Streitkräfte bei den Kämpfen am Rande des Industriegebiets Donbass zwei chinesische Staatsbürger gefangen genommen hätten. Ein Videoschnipsel, den das Präsidialamt in Kiew verbreitete, zeigt einen von ihnen: Er trägt einen russischen Kampfanzug, allerdings ohne Hoheitszeichen, offenbar spricht er keine Fremdsprachen und vermittelt den Eindruck, eher simpel gestrickt zu sein.

Die Nachrichten und Bilder aus Kiew finden auch in Washington große Aufmerksamkeit, denn sie könnten eine geopolitische Dimension haben: Falls Peking entgegen den offiziellen Verlautbarungen doch die Russen aktiv im Krieg unterstützt, kann dies nicht ohne Auswirkungen auf die Friedensinitiativen Donald Trumps bleiben, der den Krieg in Europa beenden möchte, damit die USA sich auf die Rivalität mit China im pazifischen Raum konzentrieren können.