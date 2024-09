Nur zwanzig Meilen außerhalb von New York City, der Stadt, in der er geboren wurde und seine Karriere als Immobilienmogul und TV-Star machte, wird Trump sprechen. In Uniondale auf Long Island steht das Veterans Memorial Coliseum, eine hochmoderne Veranstaltungshalle, in der normalerweise die Stars der Popmusik oder des Basketballs und Eishockeys zuhause sind. Zweieinhalb Stunden muss man anstehen, um endlich drinnen zu sein. Viel Zeit, um das Treiben ringsum zu beobachten. Dutzende Devotionalienhändler verkaufen Mützen, T-Shirts, Buttons. Am Rande fahren Pickups auf und ab, einige mit Trump- oder Make-America-Great-Again-Flaggen bestückt, jede so groß wie mindestens vier Tischtennisplatten. Nicht nur die Fahnen sind gigantisch, auch die Fahrzeuge; man ahnt, keines verbraucht weniger als 25 Liter, und man sieht den Fahrern an, dass sie stolz darauf sind.

Dreiviertel der Anstehenden tragen bedruckte T-Shirts, am häufigsten sieht man das ikonische Foto von Trump nach dem Attentat im Juli, wo er, am Ohr blutend, die Faust reckt und im Hintergrund die US-Fahne flattert. Einige der T-Shirts sind ironisch, etwa ein schmunzelnder Trump, der links eine Katze und rechts einen Hund im Arm hält, darunter steht: „Make Pets Safe Again“. Auch ein Shirt mit LGBT als Aufdruck ist zu sehen. Wie bitte: Schwule, Lesben und Co. ausgerechnet hier? Kleingedruckt steht jedoch darunter, wofür die Buchstaben stehen sollen: L für Liberty, G für Guns, B für Beer und T? Für Trump natürlich.