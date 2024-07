Das Foto – von dem es zahlreiche binnen Sekundenbruchteilen aufgenommene Varianten gibt – hat alle Aussichten, in die Ikonographie der amerikanischen Präsidentschaftswahlen einzugehen. Und die Wahl von 2024 zumindest mitzuentscheiden. Der von Agenten des Secret Service umgebene Donald Trump, über dessen rechte Gesichtshälfte sich Blutspuren ziehen, reckt die Faust in den strahlend blauen pennsylvanischen Himmel, hinter ihm eine übergroße amerikanische Fahne. Kurz nach den Schüssen auf den ehemaligen Präsidenten entstanden, hat es die Titelbilder von Zeitungen auf fünf Kontinenten geschmückt; jetzt läuft die Produktion von T-Shirts mit der Szene an, geschmückt mit Slogans wie „Grazed but not dazed“ (angekratzt, aber nicht benommen), „Legends never die“ (Legenden sterben nie) und „Bulletproof“ (kugelsicher).

Das Bild wird in Erinnerung bleiben wie nur wenige Fotos aus früheren Wahlen: etwa der triumphierend die Zeitung mit der Schlagzeile über seine Niederlage in die Höhe haltende wiedergewählte Präsident Harry Truman (1948) und, aus ähnlich traurigem Anlass, der auf dem Boden einer Hotelküche liegende, von den Kugel eines Attentäters niedergestreckte Robert Kennedy (1968).

Donald Trump hat Glück gehabt. Und er hat schnell reagiert, was ihm möglicherweise das Leben gerettet hat. Welche Folgen es für die amerikanische Gesellschaft und ihren ohnehin vielfach als brüchig beschriebenen Zusammenhalt gehabt hätte, wäre der Anschlag aus Tätersicht geglückt und der 45. Präsident schwer verletzt worden oder der ruchlosen Tat erlegen, ist kaum vorstellbar. Die in Editorials verschiedentlich beschworene düstere Vision eines Bürgerkrieges wäre vermutlich der Realität bedrohlich nahe gekommen. Daher sind die Stellungnahmen der Erleichterung, die vom politischen Gegner bis zu ausländischen Staatsoberhäuptern wie König Charles III. verlautbart wurden, glaubwürdig wie nur selten in Zeiten eines schicksalsträchtigen Wahlkampfes.

Sowohl Trump als auch Biden betonten die Einigkeit der Nation

Die Hintergründe des Anschlags, vor allem das Motiv des als Außenseiter beschriebenen Täters sind noch ebenso unklar, wie die Frage noch nicht beantwortet ist, weshalb er sich auf einem Dach mit guter Sicht auf das Podium hatte in Position bringen können, ohne vor Gebrauch seiner halbautomatischen Waffe von Sicherheitskräften dingfest gemacht oder gar, wie es in deren Terminologie heißt, neutralisiert zu werden.

Zum Segen für die USA und auch für ihre Verbündeten geht der sich über Monate hinziehende demokratische Willensbildungsprozess nun wie geplant weiter: mit dem Beginn des Republikanischen Wahlparteitags in Milwaukee, Wisconsin, auf dem die Verehrung Trumps durch seine Anhänger eine neue Qualität annehmen dürfte.

Im Vorfeld der convention keimt sogar so etwas wie Hoffnung auf – Hoffnung, dass ausgerechnet die kriminelle und über Parteigrenzen hinweg schnell als verabscheuungswürdig verurteilte Tat eines wahrscheinlich gestörten Zwanzigjährigen, der mit seiner Kugel der Familie des 50-jährigen Corey Comperatore, eines unbescholtenen Mannes aus einem kleinen Ort in der Nähe des Schauplatzes, den Ehemann und Vater nahm, das politische Klima in den USA mildert. Trump, der wie geplant in Milwaukee eingetroffen ist, hat ankündigen lassen, dass er eine gänzlich andere Rede halten wolle als zunächst geplant. Beobachter vermuten, sie dürfte versöhnlicher werden, als man es vom Ex-Präsidenten gewohnt ist.

Unmittelbar nach dem Anschlag, noch während seine Wunde in einem örtlichen Krankenhaus versorgt wurde, hatte Trump von „unity“ gesprochen, von der Einigkeit der Nation, die er anstreben wolle. Dies war auch der Tenor einer Fernsehansprache von Präsident Joe Biden am Sonntagabend. Gewalt habe keinen Platz in der Politik, unterstrich der Präsident: „Wir müssen zusammenstehen. Wenn wir auch unterschiedlicher Meinung sind, so sind wir doch keine Feinde. Wir sind Nachbarn, Kollegen, Freunde und am wichtigsten, wir sind amerikanische Mitbürger.“ Auch dass Trump den Anruf Bidens bald nach dem Attentat als „very nice“ bezeichnete, ist bereits ein Hauch von Entkrampfung – wenn auch vielleicht nur einer kurzzeitigen.

Für die Demokratische Partei ist das Attentat ein weiterer Schlag in ihrem Wahlkampf

Umgehend nach den Schüssen hatte es nicht an Vorwürfen seitens der Republikaner an ihre politischen Gegner gefehlt. Der Senator aus Ohio, J.D. Vance, der als möglicher Vizepräsidentschaftskandidat Trumps gehandelt wird, sah wie andere Parteifreunde des Ex-Präsidenten in der Dämonisierung Trumps eine Ursache für ein Meinungsklima, in dem Mordgelüste gedeihen könnten: „Die zentrale Aussage des Biden-Wahlkampfes ist, dass Präsident Donald Trump ein autoritärer Faschist ist, der um jeden Preis gestoppt werden muss. Solche Rhetorik führt direkt zu dem Mordversuch an Präsident Trump.“ Allenfalls recht kleinlaut wird bislang von Demokraten darauf hingewiesen, dass es republikanische Politiker sind, die seit vielen Jahren Versuche verhindern, den Kauf halbautomatischer Waffen zu verbieten oder einzuschränken.

Für die Demokratische Partei sind das Attentat und das Verhalten Trumps während und nach dem Vorfall ein weiterer Schlag in ihrem Wahlkampf, der seit dem desolaten Auftritt Joe Bidens in der Fernsehdebatte mit Donald Trump am 27. Juni von Fragen über die Amtsfähigkeit des Präsidenten und Versuchen, ihn zu einem Verzicht auf die Kandidatur zu bewegen, geprägt ist. In der Tat ist die Kraft der Bilder und der Kontrast, den diese deutlich machen, kaum zu unterschätzen. Den jüngsten Auftritten Bidens, der nach während der Nato-Tagung in Washington eine alles andere als glückliche Pressekonferenz mit zahlreichen Fehlern und Versprechern nachschob, stehen die Bilder aus Butler, Pennsylvania, gegenüber. Trump reagiert schnell, zeigt kein Wehklagen angesichts der Verletzung und begeistert seine Anhänger mit der für ihn so typischen Geste des Reckens der Faust. Das Wort „defiant“, trotzig angesichts des Ungemachs, beschreibt es treffend. Später dankt er Gott für sein Überleben, macht niemandem Vorwürfe.

Spitzenkandidaten waren in Wahlkämpfen seit mehr als einem halben Jahrhundert sicher

Es kann kaum Zweifel geben, dass es ihm Sympathien einbringt, wohl auch bei den Unentschiedenen, den nicht sich zu dem einen oder anderen Lager Bekennenden, um deren Stimmen vor allem in den Swing States verbissen gekämpft wird. Wenn es in diesen Staaten – wie dem Schauplatz des Geschehens, Pennsylvania, wie dem Gastgeberstaat des Wahlparteitages, Wisconsin, wie ferner in Ohio, Michigan, Georgia, Nevada – einen Anstieg der Zustimmung für Trump um nur zwei oder drei Prozentpunkte aufgrund des Ereignisses geben sollte, es würde angesichts des bislang ermittelten knappen Vorsprungs von Trump gegenüber Biden diese Staaten am Wahltag endgültig in das republikanische Lager kippen lassen und Trump die für den Sieg notwendigen 270 Stimmen im Wahlmännerkollegium (Electoral College) gewinnen lassen. Möglicherweise wird man am Wahlabend und an den Tagen danach Rückschau halten auf den 13. Juli, auf Butler in Pennsylvania.

Zum Entsetzen über das Attentat trägt auch bei, dass selbst in einem so stark von Schusswaffen-Gewalt heimgesuchten Land wie den USA Spitzenkandidaten in Wahlkämpfen seit mehr als einem halben Jahrhundert sicher waren. Nach dem Mord an Robert Kennedy traf es vier Jahre später den Gouverneur von Arkansas, George Wallace, der nach Schüssen bei einer Wahlkampfveranstaltung während der demokratischen Vorwahlen in Maryland für den Rest seines Lebens gelähmt blieb. Eine dem aktuellen Geschehen vergleichbare Situation, ein Attentat auf einen neuerlich kandidierenden ehemaligen Präsidenten, gab es zuletzt 1912. Damals wurde der als Unabhängiger antretende Republikaner Theodore Roosevelt (er amtierte von 1901 bis 1909) von einer Kugel getroffen, die indes von seinem dicken Redemanuskript in seiner Brusttasche aufgehalten wurde. Nur leicht verletzt betrat er die Bühne und hinterließ eine legendäre Aussage: „It takes more than that to kill a Bull Moose!“ Elchbulle blieb sein Spitzname. Man wird sehen, ob auch der 13. Juli von Butler als verklärte Episode in Erinnerung bleiben wird.