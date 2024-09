Am Samstag finden in Berlin und Köln unter dem Titel „Marsch für das Leben“ Demonstrationen von Abtreibungsgegnern statt, begleitet von Gegendemonstrationen linker und feministischer Gruppen. Das ist schon fast ein eingeübtes Ritual. Doch diesmal soll alles anders, größer werden. Denn auf der Gegenseite bemüht man sich um massive Mobilisierung. Am Dienstag meldete die Deutsche Presse-Agentur (dpa): „Ein Bündnis aus Verbänden und Aktivisten will sich mit einer zwölfwöchigen Kampagne für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen.“ Doch wer steckt dahinter?

Cicero-Recherchen zeigen, dass die Aktion „Abtreibung legalisieren jetzt“ (abtreibung-legalisieren.de) von der Agentur der linksextremen Aktivistin Emily Laquer organisiert wurde. Wen aber die Agentur in dem „Bündnis“ versammelt, ist unklar. Für den 7. Dezember sind Großdemonstrationen in Berlin und Karlsruhe geplant. Offenbar trauen sich die Verantwortlichen zu, in größerem Umfang Menschen hinter ihrem Anliegen zu versammeln.

Doch wie groß ist das Mobilisierungspotenzial wirklich? Von „Verbänden und Aktivisten“ war bei der dpa die Rede, andere Meldungen sprachen von einem „bundesweiten Bündnis von feministischen Organisationen und gesundheitspolitischen Initiativen“. Auf der Website gibt man sich bescheidener: „Wir sind ein offener Zusammenhang aus feministischen Aktivist*innen verschiedener Gruppen, Projekte und Initiativen“, heißt es dort.

Bei einer Pressekonferenz in Berlin traten eine Sprecherin und ein Mitglied des Organisationskreises der Kampagne in Erscheinung, außerdem sprachen eine Juristin, eine Ärztin und eine Schwangerschaftsberaterin. Auf die Frage, wer nun eigentlich konkret dem Bündnis angehört und wie sich die Kampagne finanziert, geben sich die Verantwortlichen überaus schmallippig: „Das Bündnis finanziert sich aus Spenden und Förderungen“, antwortet die Sprecherin per Mail – und ist auch auf wiederholte Nachfrage hin nicht bereit, mehr zu verraten. Eine auf der Website beworbene Crowdfunding-Kampagne brachte bislang 395 Euro ein. Auf X erreicht die Kampagne derzeit 31 Personen, auf Telegram 80, bei Instagram hat man immerhin etwas über 1300 Follower eingesammelt.

Die grüne Familienministerin Lisa Paus will den vernünftigen Kompromiss aufkündigen

Ist das „Bündnis“, das am Dienstag nicht zuletzt in den öffentlich-rechtlichen Medien, vom ZDF bis zu Deutschlandfunk Kultur, breite Aufmerksamkeit erhielt, wirklich mehr als ein PR-Gag? Das Impressum der Website nennt als Verantwortliche jene Emily Laquer. Die „linke Medienstrategin“ (Eigenbezeichnung) hat eine „Aktivistinnen-Agentur“ gegründet, bietet Medientrainings und Strategieberatung an und vermittelt Gesprächspartner für Fernsehauftritte und Interviews an Journalisten.

Laquer trat 2017 als Vertreterin der „Interventionistischen Linken“ bei den G20-Protesten in Hamburg in Erscheinung. Im Wahlkampf 2021 geriet Laquer in die Schlagzeilen, nachdem öffentlich wurde, dass zwei Schülerinnen, die in einer ARD-Sendung kritische Fragen an den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet gerichtet hatten, eigens von Laquer für den Auftritt geschult worden waren. Laquer bezeichnet sich übrigens selbst als „linksradikal“. Im Zusammenhang mit den G20-Ausschreitungen nennt sie der Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen „das Gesicht der Gewalt von Hamburg“.

Die Teilnehmerzahlen aus den vergangenen Jahren zeigen: Die sogenannte Lebensrechtsbewegung bringt in Deutschland einige tausend Menschen auf die Straße. Kein Vergleich mit den USA, wo der jährliche „March for Life“ in Washington Hunderttausende anzieht. Während Abtreibung in Amerika seit Jahrzehnten eines der wichtigsten innenpolitischen Reizthemen ist und auch im aktuellen Wahlkampf eine zentrale Rolle spielt, gilt der Streit in Deutschland seit dem Kompromiss der 90er Jahre als befriedet. Die damals gefundene politische Lösung lautete: Abtreibung ist rechtswidrig, bleibt aber unter bestimmten Bedingungen in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft straffrei.

In der Ampelkoalition gibt es allerdings Bestrebungen, den Kompromiss aufzuschnüren. Die grüne Familienministerin Lisa Paus setzt sich für eine Streichung des Abtreibungsparagrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch ein, will Abtreibung „entkriminalisieren“. Auch eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission sprach sich im April eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts aus. In den ersten zwölf Wochen soll Abtreibung nicht nur „straffrei“, sondern legal sein, empfahl die Kommission. Möglich, dass das den Veranstaltungen der Abtreibungsgegner in Berlin und Köln diesmal größeren Zulauf beschert.

Die Aktivisten wollen Abtreibung bis zur Geburt ermöglichen

Das Zeitfenster für Veränderungen ist klein. Wenn die Union in der Regierung sitzt, dürften Änderungen vorerst vom Tisch sein. Auf der Website der Kampagne heißt es: „Im September 2025 steht die nächste Bundestagswahl an. Die kommende Regierung wird voraussichtlich konservativer als die jetzige sein. Dann wird es noch unrealistischer, Abtreibungen in Deutschland endlich zu legalisieren. Darum muss das unbedingt noch in dieser Legislaturperiode passieren.“

Dabei gehen die Forderungen der offenbar mit Unterstützung von Laquer aufgegleisten Abtreibungs-Initiative weit über die Pläne von Familienministerin Paus und die Vorschläge der von der Regierung eingesetzten Expertenkommission hinaus. Abtreibungen „müssen endlich raus aus dem Strafgesetzbuch und dürfen auch nicht durch andere gesetzliche Hürden weiter erschwert werden“, heißt es im Aufruf der Kampagne.

Will man also tatsächlich die Abtreibung bis zur Geburt ermöglichen? Ja, doch! Die Sprecherin erklärt auf Nachfrage: Das „Bild von verantwortungslosen Schwangeren, die bis kurz vor der Geburt warten, um dann noch abzutreiben“, werde „aus konservativen und rechten Spektren“ bedient. Dahinter stehe die „paternalistische Vorstellung“, „Frauen und feminisierte Menschen seien irrational und handlungsunfähig, weshalb es eine gesetzliche Regulierung wie den §218 StGB brauche“. In Wirklichkeit bestehe kein Anlass „zu glauben, dass ungewollt schwangere Personen länger als nötig eine Schwangerschaft fortführen wollen“, genauso wie es keinen Anlass gebe, „zu glauben, dass eine schwangere Person es leichtfertig auf sich nimmt, einen späten Abbruch zu machen“.

Die Teilnehmer der „Märsche für das Leben“ werden nicht selten als „radikale Abtreibungsgegner“ gelabelt. Wenn das stimmt, dann bildet die Kampagne „Abtreibung legalisieren – jetzt!“ das gleichermaßen radikale Gegenstück. Wenn die Presse die Initiative mit linksradikalem Hintergrund und ähnliche Akteure weiter hochjazzt, dann könnte Deutschland in den kommenden Monaten einen Hauch von Kulturkampf nach US-Vorbild erleben.