Etwas mehr als ein Jahr nach dem ersten Versuch zweier „Selbstmorddrohnen“, den Kreml zu erreichen, sind ukrainische Drohnenangriffe tief im russischen Hoheitsgebiet nun ein regelmäßiger Aspekt des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Am 1. September wurden die Bewohner einer kleinen Stadt an der Wolga, 150 Kilometer nördlich von Moskau gelegen, von einem hellen Feuer in der Nähe eines der größten Kraftwerke in Zentralrussland geweckt. Die offensichtliche Ursache des Feuers war eine tief fliegende ukrainische Drohne, die auf Videos im Internet zu sehen war und die irgendwie dem Schicksal von 158 anderen entgangen war, die die russischen Streitkräfte angeblich abgeschossen hatten. Der Vorfall wiederholte sich am 10. September, als die russische Luftabwehr Berichten zufolge 144 Drohnen in neun Regionen abfing, jedoch mindestens eine Drohne übersah, die ein Haus in Ramenskoje, einige Dutzend Kilometer südöstlich der Hauptstadt, in Brand setzte.

Zweieinhalb Jahre lang verfolgten die Einwohner Moskaus und anderer russischer Großstädte den Konflikt in der Ukraine aus der Ferne. Ihr Gefühl der Distanz schwand jedoch, als die ukrainischen Streitkräfte in die Region Kursk eindrangen und Drohnenangriffe begannen, tief im Inneren Russlands Schaden anzurichten – und sogar einige Todesopfer zu fordern. Seit den viel beachteten Erfolgen mit den türkischen Bayraktar-TB2-Drohnen gegen die eindringenden russischen Truppen zu Beginn des Krieges hat Kiew massiv in den Aufbau einer eigenen Drohnenindustrie investiert. Neue ukrainische Drohnen – wie die Lyutyy („Zornig“), die der TB2 ähnelt, aber eine Reichweite von 1000 Kilometern im Vergleich zu den 150 Kilometern der türkischen Drohne hat – können weiter fliegen, mehr Schaden anrichten und Russlands elektronischen Gegenmaßnahmen besser widerstehen. Da die Kiewer Drohnenangriffe immer häufiger und umfangreicher werden, drohen sie die Stimmung in der russischen Öffentlichkeit zu kippen, je länger der Konflikt andauert.

Im Drohnenkrieg könnte Russland gegenüber seinem viel kleineren Nachbarn im Nachteil sein

Die Fortschritte bei den ukrainischen Drohnenfähigkeiten haben die Erwartungen im Kreml übertroffen, wo die Unvorhersehbarkeit der Drohnenangriffe für große Frustration sorgt. Selbst die Abschussorte einiger Drohnenangriffe bleiben für russische Geheimdienstmitarbeiter ein Rätsel. So wird beispielsweise bezweifelt, dass die Drohnen, die am 12. September den Flugplatz Olenya in der russischen Arktis angriffen, von Finnland aus gestartet wurden. Andere könnten von ukrainischen Sympathisanten von russischem Gebiet aus gestartet worden sein. Wie dem auch sei, der Drohnenkrieg ist ein spezieller Schauplatz, an dem Russland gegenüber seinem viel kleineren Nachbarn sogar qualitativ und quantitativ im Nachteil sein könnte.

Ein Grund dafür ist der ungleiche Zugang der Kriegsparteien zu ausländischer Technologie und Finanzierung. Dank westlicher Ausrüstung, westlichem Know-how und westlicher Investitionen verfügt Kiew über eine Vielzahl von Drohnen mit Reichweiten von über 700 und sogar 1000 Kilometern. Nach Angaben des ukrainischen Ministers für strategische Industrie plant die Ukraine bis 2024 die Herstellung von mehr als 10.000 Angriffsdrohnen mittlerer Reichweite und mehr als 1000 Drohnen mit einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern. Ergänzt wird das ukrainische Arsenal durch Importe aus dem Ausland, etwa von der deutschen Firma Quantum Systems, die Kiew seit Mai 2022 mit Drohnen beliefert und in diesem Jahr 500 Stück liefern will.

Russland hingegen wird durch Sanktionen und den eingeschränkten Zugang zu westlichen Komponenten behindert, ohne die es schwierig ist, ältere Modelle zu modernisieren oder neue auf dem aktuellen Stand der Technik zu produzieren. Der Kreml schafft weiterhin Hintertüren, um westliche Technologie zu erwerben und die Entwicklung einheimischer Ersatzprodukte zu unterstützen, während er sich gleichzeitig auf sein einheitliches Luftverteidigungssystem konzentriert, das Moskau und andere dicht besiedelte Gebiete schützen soll. Russland hat einige Erfolge vorzuweisen: Im August wurden täglich 4000 Drohnen aus eigener Fertigung produziert, die Ausbildung von Drohnenpiloten ausgeweitet und die Gründung von Start-ups gefördert. Aufgrund westlicher Sanktionen und knapper Ressourcen wird es jedoch wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis Russland die fortschrittlichsten Fähigkeiten wie Abfangdrohnen und schwere Drohnen, die eine Nutzlast von mehr als 150 oder 200 Kilogramm tragen können, in größerem Umfang einsetzen kann.

90 Prozent der Bewohner von Kursk äußerten sich in einer Umfrage „besorgt“

Angesichts der immer häufigeren Drohnenangriffe der Ukraine und der Bodenoperation in Kursk stellt sich für den Kreml die Frage nach der Dauerhaftigkeit der öffentlichen Unterstützung für den Krieg. Obwohl die russische Luftabwehr Drohnen weitgehend daran gehindert hat, kritische Infrastrukturen und Moskau zu erreichen, wächst unter den Einwohnern der Stadt die Sorge über mögliche künftige Schäden durch Drohnenangriffe oder Fragmente abgeschossener Drohnen. Nach dem Angriff auf die Region Kursk stieg der Grad der Besorgnis sprunghaft an. 90 Prozent der Befragten äußerten sich in einer Umfrage des Levada-Zentrums „besorgt“ über den Angriff, und fast zwei Drittel sagten, sie seien darüber hinaus sogar „sehr besorgt“.

Auch die Überlegungen der ukrainischen Verbündeten, Angriffe auf das russische Staatsgebiet zuzulassen, sind zunehmend besorgniserregend, zumal die Russen befürchten, dass solche Schritte mit einer direkteren Beteiligung des Westens und der Zerstörung ziviler Infrastruktur einhergehen könnten. Dass der Kreml die verstärkten Drohnenangriffe und die Kursk-Offensive als psychologischen Druck bezeichnet, der darauf abzielt, die russischen Streitkräfte vom Donbas abzulenken, hat nicht alle beruhigt. Die anhaltenden Angriffe und das vermeintliche Ausbleiben einer starken Reaktion des Kremls haben einige Bewohner dazu veranlasst, einen Umzug in sicherere Gebiete in Betracht zu ziehen, während andere die Fähigkeit der Regierung, entlegene Regionen zu sichern, ihre Transparenz in Bezug auf den Stand des Konflikts und ihre allgemeine Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen.

Die russischen Streitkräfte haben den ukrainischen Vormarsch in Kursk gestoppt und teilweise zurückgedrängt, und die russische Luftabwehr wehrt noch immer die meisten ukrainischen Drohnenangriffe ab. Dennoch werden die ukrainischen Drohnen immer zahlreicher und moderner – mit größeren Reichweiten, kleineren Radarsignaturen und größeren Nutzlasten – und stellen eine Bedrohung dar, die der Kreml möglicherweise nicht mehr lange herunterspielen kann. Vor allem aber könnte ein Rückgang der öffentlichen Unterstützung die Fähigkeit Russlands, die Ukraine und den Westen zu überrunden und seine politischen und militärischen Ziele zu erreichen, ernsthaft beeinträchtigen.

