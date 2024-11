So erreichen Sie Ingo Way:

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Ahmad Khan, hat sein Ziel erreicht: Israel ist wieder ein weiteres Stück international isoliert. Dies war der eigentliche Zweck des Strafantrags gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den mittlerweile ehemaligen Verteidigungsminister Joav Galant, den Khan in Mai beantragt hatte und dem die Richter in Den Haag nun nachgekommen sind.

Es dürfte Khan nie darum gegangen sein, dass Netanjahu und Galant tatsächlich vor Gericht gestellt werden, da sich bei einem solchen Verfahren ja auch herausstellen könnte – und, arbeitete das Gericht objektiv, auch würde –, dass die Vorwürfe haltlos sind. Diese lauten auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit – so die irreführende deutsche Übersetzung des Straftatbestands „Crimes against humanity“, also Verbrechen an der (gesamten) Menschheit. Was Khan den israelischen Politikern vorwirft, sind mutwillige Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und deren vorsätzliches Aushungern durch Zurückhaltung von Hilfslieferungen. In einem Gerichtsverfahren könnte Israel leicht darlegen, dass es sehr wohl humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen durchlässt und Zivilisten vor Angriffen auf militärische Infrastruktur der Hamas warnt – die die Hamas bewusst und vorsätzlich in zivilen Einrichtungen unterbringt, um palästinensische Todesopfer zu produzieren, die sich dann propagandistisch gegen Israel verwenden lassen.

Eine Taktik, die aufgeht. Gremien der Vereinten Nationen, diverse EU-Staaten und die weltweite postkoloniale Bewegung betrachten Israel längst kontrafaktisch als Aggressor in seinen Kriegen gegen die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon, die beide über veritable Armeen verfügen, mit denen sie Israel seit dem 7. Oktober konzertiert angreifen und zu vernichten versuchen.

Simulierte Unparteilichkeit

Chefankläger Khan war sich, um belastendes Material gegen Israel zu sammeln, nicht einmal zu schade, sich im September mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu treffen, der ihm medienwirksam ein Dossier mit angeblichen Beweisen für Israels „Genozid“ im Gazastreifen überreichte – derselbe Erdogan, der fortwährend kurdische Gebiete in Syrien bombardieren lässt, darunter auch medizinische Einrichtungen, und dessen Türkei nicht einmal Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs ist.

Nun ist es dem Gerichthof in Den Haag also gelungen, Israel ein weiteres Mal als Pariastaat darzustellen – unter dem johlenden Beifall des sogenannten Globalen Südens, dem es offenbar so gut geht, dass er keine anderen Sorgen hat, als dem jüdischen Staat eins auszuwischen und islamistischen Terrorbanden die Stange zu halten. Dass auch gegen drei Hamas-Führer Haftbefehl beantragt wurde – die entweder längst tot sind bzw. ohnehin nicht vorhaben, in Länder zu reisen, in denen ihnen die Verhaftung droht –, ist nicht mehr als ein Zugeständnis an den Westen, mit dem Unparteilichkeit simuliert werden soll; als wäre solche Unparteilichkeit zwischen islamischen Terroristen, die ihre genozidalen Absichten in Wort und Tat klar kundgetan haben, und einem demokratischen Rechtsstaat, der sich gegen die eigene Auslöschung wert, nicht schon selbst ein Skandal.

Ohnehin verlangt der Westen, zumindest in seiner europäischen Variante, immer weniger nach solchen Zugeständnissen. Der spanische Sozialdemokrat und EU-Vizepräsident Josep Borrell, der schon vor einer Woche gefordert hatte, die Europäische Union solle ihren Dialog mit Israel vollständig aussetzen – ein Vorschlag, mit dem er vorerst nicht durchkam –, schien es jetzt nach Bekanntwerden der Haftbefehle kaum abwarten zu können, sämtliche EU-Staaten, die alle auch Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind, zu ermahnen, die Haftbefehle seien „bindend“ und müssten unbedingt vollstreckt werden.

An Recht und Gesetz halten

Die Reaktion der deutschen Politik fiel wie üblich aus. Anstatt die Haftbefehle aus Den Haag als das durchsichtige politische Manöver zu kritisieren, das sie sind, und klarzustellen, dass es selbstverständlich grotesk wäre, den Regierungschef des befreundeten Landes Israel auf deutschem Boden festzunehmen, laviert man herum und verschanzt sich hinter rechtlichen Vorgaben, die einem leider die Hände binden würden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte etwa im ARD-Morgenmagazin: „Wir halten uns national, europäisch und international an Recht und Gesetz“, und man müsse genau prüfen, was die Haftbefehle „für die Umsetzung in Deutschland“ bedeuten würden. Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, man werde „gewissenhaft prüfen“, welche Konsequenzen sich aus der Entscheidung in Den Haag ergäben. Weiteres stünde erst an, wenn ein Deutschlandbesuch von Netanjahu oder Galant zu erwarten sei.

Mit anderen Worten: Man würde die beiden dann gegebenenfalls festnehmen. Baerbock wiederum antwortete auf die Frage, ob Netanjahu jetzt nicht mehr nach Deutschland reisen könne: „Es gilt die Unabhängigkeit der Justiz. Das gilt national, das gilt europäisch und das gilt auch international. Das haben wir in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir uns an Recht und Gesetz halten.“ Und der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung habe schon immer klargemacht, dass Haftbefehle in Deutschland ausgeführt würden, das gebiete der Respekt vor dem internationalen Recht. Netanjahu müsse deshalb damit rechnen, festgenommen zu werden.

Man kann aus dem IStGH auch austreten

Die Bundesregierung hat ihre Position damit mehr als deutlich gemacht. Aber was würde denn passieren, wenn Deutschland diese Haftbefehle nicht ausführen würde, weil es eine Zumutung und eine diplomatische Katastrophe wäre, würde man dies tun? Der Strafgerichtshof hat schließlich keine Sanktionsmöglichkeiten. Es würde rein gar nichts passieren, wenn die Bundesregierung sagen würde: Nein, selbstverständlich wird ein israelischer Regierungschef bei uns nicht in Haft genommen. Und man kann, wenn man möchte, aus dem IStGH auch austreten.

Wie die Reaktion eines souveränen Staates auf die Den Haager Farce aussieht, zeigt Ungarn – ebenfalls ein EU-Land und ebenfalls Vertragsstaat des IStGH. Dessen Regierungschef Viktor Orbán lud Netanjahu heute demonstrativ zu einem Besuch ein. Er versprach, dass das IStGH-Urteil „in Ungarn keine Auswirkung haben wird und dass wir uns nicht daran halten werden“. Netanjahu könne sich in Ungarn „in angemessener Sicherheit“ aufhalten. Die Haftbefehle seien „zynisch“, so Orbán, und stellten eine „Einmischung in einen laufenden Konflikt zu politischen Zwecken“ dar.

Und während EU-Vizepräsident Borrell mit seinen Äußerungen denjenigen weitere Legitimität verschafft, die unter dem Vorwand, gegen israelische Kriegsverbrechen zu protestieren, Juden und Israelis durch europäische Straßen jagen und deren Leben hier zunehmend unsicherer machen, fühlen sich Juden in Ungarn laut einer Studie des Londoner Institute for Jewish Policy Research nicht nur am sichersten, sie sind es auch: Die Zahl antisemitischer Übergriffe ist dort am niedrigsten. Israelfeindlichkeit und Judenhass sind eben nicht voneinander zu trennen. Wer dem jüdischen Staat die Legitimität und das Recht zur Selbstverteidigung abspricht, der gibt Juden auch weltweit zum Abschuss frei.