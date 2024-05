Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ingo Way:

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Der Krieg der Weltgemeinschaft gegen Israel geht in seine nächste Runde. Nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im Gazastreifen, bei dem mindestens 45 Menschen getötet worden sein sollen, darunter auch Zivilisten, hat Algerien dem UN-Weltsicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der ein sofortiges Ende der israelischen Militäroffensive in Rafah fordert.

Ungeachtet dessen, dass die Angaben zu den Todesopfern wie üblich von der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde stammen, Israel den Vorfall bereits selbst untersucht, der zudem womöglich auf ein explodiertes Waffenlager der Hamas zurückgehen könnte statt auf einen israelischen Luftangriff, und ungeachtet dessen, dass Algerien der Vertreter der arabischen Staaten im Sicherheitsrat ist, die von vornherein gegen Israel voreingenommen sind, könnte der Sicherheitsrat bereits heute über den Beschlussentwurf abstimmen.