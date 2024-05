Israel ist empört – ebenso wie die Vereinigten Staaten. Denn der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag, Karim Khan, hat Antrag auf Haftbefehl gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Vereidigungsminister Joaw Galant wegen Kriegsverbrechen gestellt. Die Israelis könnten das Begehren Khans pragmatisch nehmen und eingestehen, was der berühmteste Jude, Jesus von Nazareth wusste: „Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen“ (Mt. 26, 52). 1800 Jahre später verlieh der preußische Militärphilosoph Carl von Clausewitz dem Krieg eine strategische Definition, indem er ihn als „Akt der Gewalt“ bezeichnete.

Wenn mehrere feindliche Parteien gewaltsam um Sieg und Niederlage kämpfen und das Vernichten des Feindes angestrebt wird, dann gehört Töten zum Handwerk, und Verbrechen sind vielfach an der Tagesordnung. Diesem Umstand trägt der Jurist Khan scheinbar Rechnung, indem er der Terrororganisation Hamas gleichzeitig „Vernichtung, Mord, Geiselnahme, Vergewaltigung sowie sexuelle Nötigung während der Gefangenschaft“ wegen des Massakers vom vergangenen Oktober und dessen Folgen vorwirft. Die vom Ankläger Khan bewusst hervorgehobene Simultanität und Gleichgewichtigkeit der Anklage – die Israelis werden der „Auslöschung, Verursachung von Hunger als Kriegsmethode, einschließlich der Verweigerung humanitärer Hilfsleistungen, absichtlicher Angriffe auf Zivilsten in einem Konflikt“ beschuldigt – bringt die jüdischen (und drusischen) Israelis quer über alle Parteigrenzen hinweg zum Kochen. Mit Recht. Denn anders als das Christentum, das das Töten pauschal verbietet, legitimiert das Judentum das Recht auf Notwehr: „Wenn sich einer aufmacht, dich zu töten, komme ihm zuvor!“

Diese Interpretation ist auch Grundlage des Völkerrechts, das zwischen Angriff und Abwehrkriegen unterscheidet. Verteidigungskriege sind gemäß der Charta der Vereinten Nationen legitim. Der ICC ist quasi ein Kind der Vereinten Nationen. Die 1945 gegründete Staatengemeinschaft unterschied zwischen den Verteidigungskriegen der Siegermächte und den Kriegsverbrechen der Angreifer Deutschland und Japan. In Nürnberg wurden die Hauptkriegsverbrecher des Nazi-Reiches, Göring, Ribbentrop, Frick, ..., zum Tode verurteilt. Doch niemand kam auf die Idee, Luftmarschall Harris und Premier Churchill für die Bombardierung von Dresden und Würzburg oder US-Präsident Truman für die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki anzuklagen. Auch Stalin und seine Schergen wurden nicht für die Massenmorde an den gefangenen polnischen Offizieren in Katyn belangt. Verweht.

In der arabischen Welt wurden die Verbrechen mit Süßigkeiten gefeiert

Heute bemüht sich Karim Khan mit wohlabgewogenen Worten, eine Gleichwertigkeit zwischen dem Angriff der Terrororganisation Hamas, der auf die Ermordung, Misshandlung und Entführung einer möglichst hohen Zahl von Juden abzielte, und dem Handeln der demokratisch legitimierten israelischen Regierung zu konstruieren, die als Reaktion die islamistische Untergrundorganisation vernichten will. Daher unterlässt es der Ankläger vor dem Internationalen Strafgerichtshof, die Hamas-Verbrechen zu verheimlichen – die Mörder hatten sie zunächst mit einer Unverfrorenheit ins Netz gestellt, die nicht einmal die Massenmörder der SS besaßen. Die Nazis tarnten ihr verbrecherisches Unterfangen sprachlich als „Endlösung“. Heinrich Himmler bekannte in seiner Posener Rede vor SS-Führern im Oktober 1943, der „Judenmord“ sei ein „nie zu bekennendes Ruhmesblatt“ seiner Truppe. Die Hamas dagegen wollte mit ihren perversen Videos bei ihren Mentoren aus Teheran weitere militärische und politische Unterstützung erlangen.

Sie erhielten diese auch. Der soeben bei einem Helikopterunfall ums Leben gekommene iranische Staatspräsident Ibrahim Raisi erklärte bei auf der jüngsten Konferenz Islamischer Staaten im saudi-arabischen Riad: „Wir müssen der Hamas die Füße küssen.“ Widerspruch gab es nicht. In der arabischen Welt, aber auch in vielen muslimischen Gemeinden wurden in den demokratischen westlichen Staaten die Verbrechen mit Süßigkeiten gefeiert. In Berlin und im Ruhrgebiet ebenso wie in Frankreich.

Der entscheidende Gegner ist der Iran

Unterdessen hat sich der Krieg in und um Gaza weiterentwickelt. Israel ist zur massiven militärischen Offensive übergegangen. Die Regierung Netanjahu hat als Ziel ausgegeben, die Hamas zu vernichten. Das ist dumm und unhistorisch. Denn terroristische Überzeugung ist ideell. Sie lässt sich nicht durch Bomben und Granaten auslöschen. Für jeden getöteten Hamas-Kämpfer wachsen zehn neue nach. Ohnehin ist die Hamas lediglich ein Nebendarsteller im Nahostkriegsdrama. Dabei sind die entscheidenden Gegner Iran und Israel. Das Mullah-Regime schreibt sich die Vernichtung des jüdischen Staates auf die Fahnen. Abgesehen von der Produktion von Drohnen und Raketen sowie der weit fortgeschrittenen Entwicklung von Kernwaffen hat Teheran der eigenen Bevölkerung nichts zu bieten. Einen Krieg mit Iran aber verbieten die USA Israel. Denn Joe Biden kämpft um seine Wiederwahl. Die Verbündeten, darunter Deutschland, stehen an der Seite des demokratischen Präsidenten.

So treibt Netanjahu seine Streitkräfte weiter in den nicht gewinnbaren Krieg gegen die Hamas in Gaza. Dabei führen die Islamisten, wie jede Untergrundarmee, einen asymmetrischen Krieg. Sie bieten der technisch hoch überlegenen israelischen Streitmacht möglichst keine offenen Ziele, sondern verschanzen sich in Krankenhäusern, Schulen, Wohnblocks etc. Um die Hamas-Krieger auszuschalten, das heißt, zu töten, kommen die Israelis nicht darum herum, auch zivile Opfer hinzunehmen, was die Militärs als „Kollateralschäden“ sprachlich zu tarnen suchen. Es ist im Interesse der Hamas, den Krieg möglichst lange fortzusetzen. So können sie Israel via elektronische Medien als „Mörderstaat“ darstellen. Dies gilt vor allem für das Publikum in den islamischen Ländern, aber auch bei den Unterstützern in den westlichen Demokratien: radikale muslimische Gemeinden, Linksradikale, Antizionisten, Idealisten und Opportunisten, die sich dem Zeitgeist anzuschließen suchen.

Auf diese Menschen vor allem zielen die Bemühungen von Herrn Karim Khan und seinen Gesinnungsgenossen. Es bestehen wenig Zweifel, dass der Internationale Strafgerichtshof dem Antrag seines Chefanklägers stattgeben wird. Danach sind die mehr als 120 Unterzeichnerstaaten verpflichtet, die Beklagten festzunehmen. Die Hamas wird das wenig scheren, denn ihre Anführer bewegen sich vorwiegend im islamischen Raum, kein Politiker dieser Staaten denkt daran, sie festnehmen zu lassen und auszuliefern. Schon gar nicht der türkische Staatspräsident Erdogan, der wiederholt den politischen Chef der Hamas, Ismail Haniyya, traf um ihm seiner Unterstützung medienwirksam zu versichern.

Berlin ist nach Japan der zweitgrößte Finanzier des ICC

Anders verhält es sich mit den meisten Staaten der EU, unter ihnen Deutschland. Berlin ist nach Japan der zweitgrößte Finanzier des ICC. Ein Besuch des israelischen Premiers und seines Verteidigungsministers in Deutschland erscheint daher ausgeschlossen, selbst Gespräche, wie sie soeben an der Tagesordnung waren, werden in Zukunft unwahrscheinlich sein.

Da die Vereinigten Staaten, China und Russland, aber auch Israel, die potenziellen Gefahren, die von einer Mitgliedschaft im ICC ausgehen, vermeiden wollen, sind sie dessen Konvention nie beigetreten. Zudem wird es kaum ein Land wagen, sich mit den Vereinigten Staaten anzulegen, obgleich Washington vor und nach dem 11. September 2001 eine Reihe von blutigen Kriegen mit vielen zivilen Opfern geführt hat. Russland tut es seit Jahren in der Ukraine, Peking führt den Krieg im Innern gegen die Uiguren durch Repressionen, die Türkei gewaltsam gegen die Kurden. Der ICC mitsamt seinem Chefermittler Khan wagt es nicht, hier tätig zu werden. Israel kann sich mit diesen Großmächten nicht messen. Palästina ist kein Staat. Doch das stört den ICC nicht. Man ließ die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah 2015 die Konvention von Den Haag unterzeichnen. Auf diese Weise ist es gemäß Artikel 12 von dessen Status formal legitim, dass das Gericht Verbrechen, die auf dem Gebiet eines Vertragsstaates begangen werden, verfolgt – auch wenn dieser die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt.

Der Rechtswahrer Khan, der seinen bevorstehenden Antrag zur Festnahme von israelischen Politikern und palästinensischen Terroristen medienwirksam gegenüber der Moderatorin Christiane Amanpour auf CNN verkündete, wird immer eine juristische Begründung für seinen Feldzug gegen Israel finden. Das Ziel ist klar: Der jüdische Staat soll international isoliert werden. Ihm soll die Lebensgrundlage entzogen werden wie einst dem Apartheidregime in Südafrika.

Wie alle Regisseure sind Mr. Khan und seine Mitkämpfer auf ihr Publikum angewiesen. Das sind neben den Claqueuren des „globalen Südens“, die vorgeben, Israel sei eine Kolonialmacht, und den militanten islamischen Staaten die Büttel in den westlichen Demokratien. Beispielsweise Deutschland, das die Sicherheit Israels wegen der Verbrechen des NS-Regimes zu seiner Staatsräson erkoren hat. Man sollte sich in Berlin die Konsequenzen einer Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für die eigene Glaubwürdigkeit und den Bestand des demokratischen Israels – mit all seinen Fehlern – gründlich überlegen. So lange dafür noch Zeit ist.