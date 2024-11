Der niederländische Parlamentsabgeordnete und Chef der Partij voor de Vrijheid (PVV), Geert Wilders, fand die richtigen Worte: „Ein Pogrom in den Straßen von Amsterdam. Wir sind das Gaza Europas geworden. Muslime mit palästinensischen Fahnen machen Jagd auf Juden. Das werde ich NICHT akzeptieren. NIEMALS. Die Behörden werden für ihr Versagen beim Schutz der israelischen Bürger zur Rechenschaft gezogen werden.“ Das schrieb Wilders auf X, nachdem gestern Abend ein propalästinensischer Mob nach einem Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam in der niederländischen Hauptstadt Jagd auf israelische Fans gemacht hatte.

Die Israelis wurden am Donnerstagabend von israelfeindlichen Randalierern offenbar organisiert und massiv angegriffen. Die niederländischen Sicherheitskräfte schienen nicht in der Lage, die Touristen zu schützen, als sie von Banden maskierter Angreifer – Araber und Muslime – überfallen wurden, die „Free Palestine“ riefen, während sie die Israelis jagten, schlugen und belästigten. Mindestens zehn Israelis wurden verletzt, drei werden noch immer vermisst. Premierminister Dick Schoof verurteilte die „inakzeptablen antisemitischen Angriffe auf Israelis“. Er fügte hinzu, dass er mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu gesprochen habe, um ihm zu versichern, dass „die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden“.

Aufgenommen wurden diese Videos von den Tätern selbst

Aber so, wie es derzeit aussieht, ist die Gefahr für Israelis in Amsterdam noch nicht vorbei. Israelische Touristen berichten auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sie sich zur Stunde immer noch in ihren Hotelzimmern verschanzen und sich nicht nach draußen trauen. Die niederländischen Behörden sowie die israelische Regierung hatten israelische Fußballfans gestern Abend dazu aufgerufen, sich in ihren Hotels in Sicherheit zu bringen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie eine Gruppe von Arabern in ein Hotel einbricht, wo sie Israelis vermuten. Andere Videos zeigen, wie die Opfer geschlagen und mit Messern angegriffen wurden oder wie ein bewusstlos am Boden liegender Mensch getreten wird. Einige der bedrohten Israelis sprangen in das eiskalte Wasser der Grachten, um sich in Sicherheit zu bringen. So sieht die „globale Intifada“ aus, die sich palästinensische Aktivisten und postkoloniale Studenten wünschen.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Aufgenommen wurden diese Videos augenscheinlich von den Tätern selbst; geteilt werden sie voller Triumph und Häme auf propalästinensischen Kanälen. Dies erinnert an das Vorgehen der Pogromisten aus Gaza, die am 7. Oktober 2023 ihre mörderischen Taten auf Video aufnahmen – Bilder, die dann auf arabischen Social-Media-Kanälen exzessiv geteilt wurden; und nicht etwa, um die Taten zu verurteilen. Und wie am Morgen des 7. Oktober ist das ganze Ausmaß der Gewalt noch nicht bekannt. So weiß man zum Beispiel noch nicht, was mit den drei vermissten Israelis geschehen ist.

In propalästinensischen Kreisen und einigen Medien wird nun versucht, die Fans von Maccabi Tel Aviv selbst für die Gewalt verantwortlich zu machen. Sie sollen in den Straßen Amsterdams „Fuck Palestine“ gerufen und Palästina-Flaggen von Hauswänden gerissen haben. Möglicherweise ist es tatsächlich zu solchen oder ähnlichen Vorfällen gekommen – Fußball-Hooligans sind bekanntermaßen nicht für ihr diplomatisches Auftreten bekannt. Man muss seinen inneren moralischen Kompass aber schon lange nicht mehr geeicht haben, um das auch nur annähernd für eine Rechtfertigung der massiven Mobgewalt zu halten, die sich gegen die Israelis entlud, von denen die meisten friedliche Fußballfans waren.

Der Gewaltausbruch war offenbar geplant

Zumal der Gewaltausbruch offenbar schon geplant war, bevor auch nur ein einziger israelischer Fan niederländischen Boden betreten hatte. Das israelische Diaspora-Ministerium hatte die niederländischen Behörden im Vorfeld vor einem geplanten Angriff auf ein Hotel gewarnt, in dem israelische Maccabi-Fans übernachten wollten. Auch habe das Diaspora-Ministerium vorab von Plänen gewusst, einen bestimmten israelischen Fan zu verletzen, der für den israelischen Grenzschutz arbeiten soll. Ebenso warnte das Ministerium die Niederlande vor einem gewalttätigen antiisraelischen Protest vor Beginn des Spiels in der Johan-Cruijff-Arena, der von der Polizei dann auch verhindert wurde.

Geert Wilders hat Recht. Die Zustände in manchen Teilen Europas erinnern immer mehr an den Gazastreifen. Juden und Israelis sind in (West-)Europa längst nicht mehr sicher. Wer durch bestimmte Gegenden Berlins geht, spürt auch da eine unter der Oberfläche köchelnde Pogromstimmung, die nur auf einen Anlass wartet, um auszubrechen. Der Anlass kann schon allein das Vorhandensein einer genügend großen Gruppe von Israelis sein. Keine andere Gruppe muss ihre Identität, ihr schlichtes So-Sein, derzeit so verstecken wie Juden in Deutschland und Europa. Die Folge einer verantwortungslosen Migrationspolitik, die Millionen von Menschen Tür und Tor geöffnet hat, die hier ihren Antisemitismus hemmungslos ausleben und sich dabei wie der Fisch im Wasser fühlen, während Juden sich verstecken müssen.

Juden sind aber wie immer der sprichwörtliche Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Wer glaubt, muslimische Gewalttäter, die von Kalifat und Scharia träumen, würden – wenn es ihm schon nicht reicht, dass Juden angegriffen werden – vor ihm selbst halt machen, sobald sie sich stark genug fühlen, wiegt sich in falscher Sicherheit. Und die vielen, die diese Naivität längst nicht mehr teilen, wurden jetzt wieder einmal daran erinnert, warum sie zum Beispiel bei den niederländischen Wahlen im vergangenen November einem Geert Wilders ihre Stimme gegeben haben.