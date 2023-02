So erreichen Sie Thomas Jäger:

Thomas Jäger ist Professor für Internationale Politik und Ausßenpolitik an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.

Wäre Präsident Selenskyj nicht auf dem EU-Gipfel aufgetreten, hätte das eigentliche Thema des Treffens der Regierungschefs viel mehr Aufmerksamkeit erfahren. So unrecht dürfte es ihnen aber gar nicht gewesen sein, dass ihre Beschlüsse zur Migrationspolitik ein wenig hinter der Prominenz des ukrainischen Präsidenten verschwanden. Denn seit nunmehr sechs Jahren bemühen sich die EU-Staaten, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik zu beschließen. Sie war eines der Schwerpunktthemen, als Präsident Macron zu Beginn seiner ersten Amtszeit die besonders wichtigen europäischen Vorhaben skizzierte. Das war im September 2017, und die letzten beiden Jahre hatten nach dem Massenzustrom über die südosteuropäischen Außengrenzen der EU nicht nur einzelne Staaten an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit gebracht, sondern auch offenbart, wie zerstritten die EU-Staaten bei diesem Thema sind. Im Grundsatz ist das bis heute so geblieben.

Ein Grund dafür ist die unterschiedliche Betroffenheit zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Asylsuche und Migration. Da sind auf der einen Seite diejenigen Staaten, die an den Außengrenzen der EU liegen, andererseits die Binnenländer. Das ist aber nicht die einzige unterschiedliche Betroffenheit, denn Asylsuchende konzentrieren sich dann innerhalb der EU auf einige Staaten, während andere eher als Durchreiseländer fungieren. Schließlich gibt es eine Gruppe von Staaten, die die Ursprungsländer der Migration mit harten Bedingungen zur Rücknahme derer bringen wollen, deren Asylantrag abschlägig beschieden wurde, während andere hier zurückhaltend reagieren. Aufgrund dieser unterschiedlichen Interessen ist es in den letzten Jahren zu keiner Einigung gekommen.