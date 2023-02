So erreichen Sie Eric Bonse:

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“ .

In Europa herrscht Krieg, da kommt es auf jedes Wort an. Das musste schon Außenministerin Annalena Baerbock erfahren, als sie den ebenso richtigen wie gefährlichen Satz sagte, dass es in der Ukraine um einen „Krieg gegen Russland“ gehe. Die Grünen-Politikerin hatte eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen und musste klarstellen, dass Deutschland trotz allem keine Kriegspartei sei.

Das war ein (un-)diplomatisches Eigentor. Doch es hatte keine Konsequenzen, sieht man von der Ausbeutung ihres unglücklichen Zitats durch die russische Propaganda ab. Ganz anders sieht das bei der Europäischen Union in Brüssel aus. Hier kann ein falsches Wort große Folgen haben. An jeder Ecke lauern juristische und politische Fallen, die europäische Rechtsgemeinschaft duldet keine Fehler.