Seit der Migrationskrise der Jahre 2015 und 2016 wird geredet und gestritten über eine „europäische Lösung“ in der Flüchtlingspolitik. Gut acht Jahre später, wir schreiben das Jahr 2023, erhält die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den Unesco-Friedenspreis für ihre „mutige“ Migrationskritik inklusive Grenzöffnung verliehen. Währenddessen bekommt eine kleine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern ein Containerdorf „geschenkt“, in das fast so viele Flüchtlinge passen, wie es Einwohner in Upahl gibt. Und Kommunalpolitiker verschiedener politischer Coleur schreiben einen Brandbrief an den Bundeskanzler, dass es so nicht weitergehen kann mit den Fluchtbewegungen in ihre Kommunen und Landkreise.

Acht Jahre also, und Deutschland steckt schon wieder mittendrin in der nächsten Flüchtlingskrise. Doch das Muster ist gelernt: Wenn sich Probleme auftun, um die man sich aus ideologischen Gründen in der Praxis maximal halbherzig kümmern will, reist man als Politiker eben auf irgendeinen Gipfel wie den aktuellen Migrationsgipfel der EU. Das wirkt dann wenigstens ein bisschen so, als würde man sich kümmern; als würde man ernsthaft daran arbeiten, dass sich der erneute Kontrollverlust nicht zum nächsten Flächenbrand auswächst.