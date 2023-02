Es sind aber nicht nur diese 8015 Kilometer, die am Mittwoch zwischen der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Menschen in Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg liegen werden; nein, es werden Welten sein. Die Proteste hier und die Preisverleihung dort sagen nämlich viel aus über das Verhältnis der Spitzenpolitik zu den einfachen Menschen im Land, das in immer mehr Bereichen zu einem zu werden scheint, das sich vielleicht mit dem Begriff „Neo-Feudalismus“ beschreiben lässt.