Eric Bonse

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“ .

Giorgia Meloni hat laut gebellt, aber am Ende doch nicht gebissen. Sie werde die ungewählte „Oligarchie“ in Brüssel bekämpfen und verhindern, dass der Wille der Wähler missachtet werde, erklärte die rechtslastige italienische Regierungschefin einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Der Personaldeal, den sechs Staats- und Regierungschefs – darunter Kanzler Olaf Scholz – hinter verschlossenen Türen ausgehandelt hatten, entspreche nicht dem Ergebnis der Europawahl, schimpfte Meloni.

Doch als sich die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel trafen, war der Zorn schon wieder verpufft. Und Meloni war ziemlich isoliert. Nur Ungarns Regierungschef Viktor Orbán wagte es noch, offen gegen das Personalpaket der sechs „Vermittler“ aufzubegehren.