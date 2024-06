Die Bombe platzte gestern am späten Abend. Emmanuel Macron gab bekannt, dass er die Nationalversammlung auflösen wird. Am 30. Juni und am 7. Juli werden die Franzosen erneut ihre Stimme abgeben müssen, um über die Zusammensetzung ihres Parlaments abzustimmen. Der Präsident pokert hoch: Er hofft offenbar, die erstarkten linken und rechten Flügel im zweistufigen französischen Wahlsystem isolieren zu können und seiner zentristischen Regierung so an der Urne neue Legitimität zu verschaffen.

Ob dieses riskante Spiel aufgeht, steht in den Sternen. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) kam gestern auf 31,4 Prozent, plus 8,1 Punkte im Vergleich zu 2019. Erholt haben sich nach einem tiefen Einbruch 2019 die Sozialisten (13,8 Prozent). Sie sind Macrons liberalem Bündnis Besoin d’Europe (14,6 Prozent) dicht auf den Fersen. Abgeschmiert sind die vor fünf Jahren starken Grünen (5,5 Prozent, minus 7,9 Punkte). Die gaullistischen Republikaner (7,2 Prozent) kommen, so scheint es, nicht wieder auf die Beine. Wie sich ein ähnliches Ergebnis in den zwei Wahlgängen der nationalen Parlamentswahl niederschlagen wird, ist nicht absehbar.