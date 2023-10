So erreichen Sie Ingo Way:

Deutsche Talkshows anzuschauen, ist in der Regel kein Vergnügen. Doch die gestrige Ausgabe von „Anne Will“ konnte man fast als angenehm bezeichnen: Die Gäste fanden größtenteils die richtigen Worte, ließen einander ausreden, bekamen Gelegenheit, ihre Argumente in Ruhe auszuführen. In der Sendung mit dem Thema „Nach dem Terror-Angriff auf Israel – Droht ein Flächenbrand in Nahost?“ ließen Arye Sharuz Shalicar, Sprecher des israelischen Militärs, der Historiker Michael Wolffsohn, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri und BND-Veteran Gerhard Conrad – Außenministerin Annalena Baerbock war per vorab aufgezeichnetem Videointerview zu sehen – keine Zweifel daran, dass die Ermordung von mehr als 1300 Israelis vor einer Woche ein in der langen Geschichte nahöstlichen Terrors beispielloses Verbrechen ist und dass Israel und die Welt nun vor der Aufgabe stehen, die Verantwortlichen – die Hamas – zur Rechenschaft zu ziehen und unschädlich zu machen. Die Frage war nur, wie.

Der Twitter-Aufforderung der SPD-Politikerin Sawsan Chebli, jede Talkshow zum Thema Israel und Gaza sollte paritätisch besetzt werden („mindestens ein/e Israeli/n und ein/e Palästinenser/in“) war die Anne-Will-Redaktion übrigens nicht nachgekommen. Entweder hatte sich kein Palästinenser gefunden, der sich unmissverständlich zur Hamas äußern wollte, oder aber, derjenige hätte in einem solchen Fall unangenehme Konsequenzen zu fürchten.