Diese und andere chaotische, lebensgefährliche Szenen am Flughafen Kabul stehen geradezu sinnbildlich für den gescheiterten Afghanistan-Einsatz, an dem auch die Bundeswehr fast zwei Jahrzehnte lang beteiligt war. Und sie stehen für eine Frage, die in Deutschland hoch umstritten ist: Welche Verpflichtungen hat die Bundesrepublik gegenüber zurückgelassenen Afghanen, die nun unter dem Taliban-Regime leiden? Wen kann, soll oder muss man aus humanitären Gründen aufnehmen?