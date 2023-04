Dennoch, so ist zu ergänzen, werden in Deutschland die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele von 400 000 Neubauwohnungen pro Jahr deutlich verfehlt. Ein Versäumnis im Wohnungsbau, das sich kumuliert und in Anbetracht von zusätzlichen Ukraineflüchtlingen umso schwerer wiegt. Öffentlich ging dies weitgehend unter, obwohl die Tragweite immens ist. Selbst in unattraktiven Lagen sind auch im Fall standardisierten Bauens die notwendigen Quadratmeterkaltmieten längst flächendeckend im zweistelligen Eurobereich angesiedelt – und damit jenseits des Erreichbaren.