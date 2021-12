Jetzt, zwischen den Jahren, kurz vor der Abschaltung, ist es ganz still geworden. Die meisten Beschäftigten in Verwaltung und Werkstätten haben Urlaub. Die Betriebsschichten sind unter sich. Sie ballen die Faust in der Tasche, und ihre Anlage fährt stoisch durch bis zum letzten Tag: 3900 Megawatt thermische Reaktorleistung, 1470 Megawatt elektrische Leistung am Generator. Im Reaktorgebäude herrschen tropische 32 Grad, die Rundgänger kommen selbst in den dünnen Overalls ins Schwitzen. Sie legen die Hand aufs Treppengeländer in den Niedergängen zu den Anlagenräumen und spüren die Vibrationen der schweren Hauptkühlmittelpumpen, die hinter roten Metalltüren ihren Dienst tun. 70 Megawatt braucht Grohnde für seinen Eigenbedarf, netto gehen derzeit 1400 Megawatt hinaus ins Landesnetz, hochgespannt auf 400 Kilovolt. In ein Land, das voller Unsicherheit ist über das, was die Zukunft bringen wird. Wird die Transformation gelingen? Werden uns Erneuerbare je versorgen können? Wann kommen die immer versprochen Speicherlösungen? Warum kommen sie so spät? Reicht der Strom? Werden Strom und Gas immer teurer?