So erreichen Sie Daniel Gräber:

Der Physiker und Experte für Kraftwerksfinanzierung Dr. Björn Peters ist wissenschaftlicher Direktor des Aktionskreises Energie & Naturschutz AKEN, Nachhaltigkeitsaktivist und Unternehmer.

Herr Peters, die Großhandelspreise für Strom sind derzeit so hoch wie nie, gleichzeitig wird das Gas knapp. Was ist da los?

Europa schlittert gerade in eine Energiekrise hinein, die zwei Hauptursachen hat. Zum einen zieht sich die Natur aus der Windstromerzeugung heraus. Sie liefert dieses Jahr sehr viel weniger Windenergie, als wir benötigen. Gleichzeitig ist es auch relativ dunkel, und es fehlt daher an Solarenergie. Zum anderen sollten um diese Jahreszeit die Gasspeicher eigentlich voll sein. Sie sind es aber nicht, weil vor allem Russland nicht genug Erdgas liefert.

Weil Präsident Putin uns unter Druck setzen will?

Man weiß nicht genau, ob Russland nicht liefern will oder nicht liefern kann. Aber wenn man etwas Erfahrung im Rohstoffgeschäft hat, weiß man, dass nach langen Jahren mit sehr niedrigen Preisen die Investitionstätigkeit der Produzenten deutlich nachlässt. Vielleicht hat einfach das Geld gefehlt, um in Produktionsanlagen zu investieren. Was jetzt dazu führt, dass die Gasproduktion nicht schnell nach oben gefahren werden kann.

Björn Peters / Stefan Gröpper

Steuern wir auf einen Winter zu, in dem Heizungen ausfallen oder der Strom ausbleibt?

Das ist genau die Befürchtung. Ich weiß von Großbritannien, dass dort viele ausländische Fachkräfte das Land den Winter über verlassen wollen. Dort ist die Lage noch angespannter als in Kontinentaleuropa, weil es eine Insel ist. Die Briten setzen ähnlich wie wir vor allem auf Windkraft. Das rächt sich nun, wenn das Wetter nicht mitspielt. Zusätzlich ist eine wichtige Verbindung zum französischen Stromnetz abgebrannt. Es wird Monate dauern, diese wieder in Betrieb zu nehmen.

In Deutschland fordern die meisten Politiker fast aller Parteien, möglichst schnell noch mehr Windkraftanlagen zu bauen.