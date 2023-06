Kennen Sie den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Bill Murray spielt einen mies gelaunten Wetterfrosch, der dazu verflucht wird, immer wieder den selben Tag – den sogenannten Tag des Murmeltiers – in einem verschlafenen Nest in Pennsylvania zu durchleben. Verschiedene Versuche, dem höllischen Kreislauf zu entkommen, scheitern. Der Arzt schickt ihn gleich weiter zum Psychiater, der ihm aber nur einen Termin für den unerreichbaren nächsten Tag bieten kann. Schließlich versucht er, sich umzubringen (insgesamt circa sechsmal). Wo eine Tragödie enden würde, fängt die Komödie erst an. Denn – Sie ahnen es – der Wetterfrosch wacht trotzdem wieder am Tag des Murmeltiers auf.

Um es kurz zu machen: Bill Murray ist gezwungen, sich mit seinem Schicksal abzufinden. Seine zunehmende Freundlichkeit hat etwas von Resignation – schließlich ist das viel einfacher, als immer schlecht drauf zu sein. Eines Tages platzt der Knoten plötzlich, und er kann sein Leben – nun geläutert – fortführen. Der Griesgram musste sich erst selbst ändern, um dem Fegefeuer zu entkommen.