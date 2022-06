Wenn diese Sendung auch nur annähernd ein Spiegelbild der deutschen Politik gewesen sein sollte, dann ist jetzt wirklich Matthäi am Letzten. Insofern bleibt als einzige Hoffnung, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes den sommerlichen Sonntagabend anderweitig genutzt haben, als sich Anne Wills Talk zum Thema „Gaskrise in Deutschland – Wie hart sind die Folgen“ zu Gemüte zu führen. Denn wo die Lage sowieso hoffnungslos ist, muss man sich ja nicht noch über die im Fernsehen vorgeführte Planlosigkeit ärgern und genießt lieber ein paar (letzte) entspannte Stunden in einem Wohlstand, den es in dieser Form so bald nicht mehr geben dürfte.

Die Planlosigkeit war tatsächlich der rote Faden bei dieser Gesprächsrunde: entweder implizit („Die Frage ist, ob es gelingt, bis Oktober die Gasspeicher auf 80 Prozent zu füllen“, Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung). Oder auch ganz unverstellt: „Wenn man sich mit den großen Fragen beschäftigt, ist dieses Land katastrophal planlos“ (Johannes Vogel, stellvertretender FDP-Vorsitzender). Insgesamt also eine erschreckende Runde an zur Schau gestellter Realitätsgeschocktheit, vorgetragen allerdings im gewohnten Kammerton bundesrepublikanischer „Wir schaffen das“-Konditionierung. Leider war man als Zuschauer am Ende dieser Séance nahe an der Gewissheit, dass wir es diesmal nicht schaffen, die Probleme irgendwie weg zu moderieren und mit viel Staatsgeld zu übertünchen. Denn diese Krise ist von einer anderen Dimension. Guter Rat ist da nicht nur teuer, sondern noch knapper als russisches Gas: Die Ideen-Speicher sind praktisch leer.