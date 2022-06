Wirtschaftsminister Robert Habeck veröffentlichte am Mittwochabend ein Twitter-Video, in dem er die Lage als „ernst“ bezeichnet und Bürger sowie Unternehmen erneut zum Energiesparen aufruft: „Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation.“ Zugleich betonte er aber, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell nicht gefährdet sei. „Es kommt Gas nach Europa. Wir haben kein Versorgungsproblem, aber die Gasmengen müssen neu auf dem Markt besorgt werden und es wird teurer werden“, sagte Habeck.