Fast ein Viertel der amerikanischen Sozial- oder Geisteswissenschaftler im akademischen Betrieb findet, dass es legitim sei, einen Kollegen vor die Tür zu setzen, wenn dieser eine „falsche Meinung“ zu Themen wie Einwanderung oder Geschlechtsunterschieden vertritt. Ein Drittel der Konservativen im amerikanischen Hochschulbetrieb gibt an, dass ihnen wegen ihrer Ansichten bereits disziplinarische Maßnahmen angedroht wurden. Und vier von fünf amerikanischen Doktoranden sind laut einem Bericht des „Center for the Study of Partisanship and Ideology“ dafür, rechtsgerichtete Wissenschaftler – oder jene Kollegen, die sie als solche identifiziert haben wollen – zu diskriminieren.

Kriegserklärung an die akademische Freiheit

Es sind alarmierende Zahlen, die Pano Kanelos, ehemaliger Präsident des St. John’s College im amerikanischen Annapolis, in einem Blog-Beitrag zitiert. Alarmierend, aber wenig überraschend, muss man sagen. Denn wer die Berichterstattung über die Zustände an amerikanischen Universitäten verfolgt, gelangt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass der akademische Betrieb im „Land of the Free“ ein ernstzunehmendes Problem hat: Studenten, die sich selbst als „woke“ („aufgewacht“) bezeichnen, stellen identitätspolitische Positionen über wissenschaftliche Erkenntnisse und terrorisieren jene, die es wagen, ihrer Weltanschauung öffentlich die Stirn zu bieten – oder jene, von denen sie meinen, sie täten das. Dazu reicht es bisweilen schon, in Vorlesungen auf biologische Tatsachen hinzuweisen.

Im Grunde haben die akademischen Anhänger des Wokeism in den USA, so direkt muss man das sagen, der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit den Krieg erklärt – und scheinen in diesem Kampf gegen die freien Gedanken freier Menschen zunehmend die Oberhand zu gewinnen. Auch mithilfe von Universitätsleitungen und Professoren, die da mitziehen oder sich zumindest nicht entschlossen gegen derlei Angriffe auf den akademischen Betrieb stellen. Ob aus Überzeugung oder aus Angst, selbst zum Opfer von Repressalien zu werden, fällt dabei nicht weiter ins Gewicht. Die Folgen bleiben die gleichen: Die Wissenschaftsfreiheit in den USA steht zunehmend unter Druck.

Gemobbt und als „Nazi“ beschimpft

Weil dem so ist, gibt es in den USA eine spannende Entwicklung. Eine Gruppe iberaler Intellektueller, zu der auch der ehemalige College-Präsident Kanelos gehört, hat angekündigt, eine neue, eine dezidiert liberale Universität zu gründen: die „University of Austin“. Zum Gründungsteam gehört neben Wissenschaftlern wie dem Historiker Niall Ferguson und dem Linguisten Steven Pinker auch Bari Weiss. Die Journalistin war früher im Meinungsressort der New York Times beschäftigt, verließ die Zeitung allerdings öffentlichkeitswirksam, indem sie in einem offenen Brief an den Herausgeber Arthur Sulzberger den Status Quo der internen Meinungs- und Debattenfreiheit kritisierte. Weiss schrieb in ihrem „Resignation Letter“, dass Kollegen versucht hätten, konservative Meinungen zu unterdrücken. Sie selbst sei von Teilen der Redaktion gemobbt und als „Nazi“ beschimpft worden.