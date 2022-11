Uwe Steinhoff ist Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Hongkong sowie Senior Research Associate im Oxford University Programme on the Changing Character of War. Zuletzt erschien von ihm das Buch „The Ethics of War and the Force of Law – A Modern Just War Theory“.

Der Duden definiert dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend Frauen als erwachsene Personen weiblichen Geschlechts, und dieses als das Geschlecht, welches Eizellen produziert. Die Biologie definiert Geschlecht noch präziser als Entwicklungsrichtung eines Organismus hin auf die Produktion einer bestimmten Art von anisogametischen (ungleichartigen) Keimzellen. Es gibt davon genau zwei, große (Eizellen) und kleine (Spermien), und mithin ein weibliches und ein männliches Geschlecht.

Die Rede von der bloßen „Entwicklungsrichtung“ trägt dem Umstand Rechnung, dass aus verschiedenen Gründen nicht jedes Individuum eines Geschlechts auch tatsächlich die entsprechenden Keimzellen produzieren wird, und die Bezugnahme auf Keimzellen bedeutet, dass Gehirnstrukturen, Verhaltensweisen, sexuelle Orientierung, Aussehen, Hormone und selbst Chromosomensätze der Unterscheidung von weiblichen und männlichen Organismen ausdrücklich nicht zugrunde liegt. Daher sprechen die eingebildeten oder tatsächlichen Varianzen oder Spektrumhaftigkeiten jener nicht gegen den binären Charakter dieser. Dies bedeutet auch, dass Individuen mit biologischen Störungen der sexuellen Entwicklung (sogenannte Intersexualität) in keiner Weise den geschlechtlichen Dualismus in Frage stellen.

So gibt es also nur zwei Geschlechter, und Frauen sind erwachsene Menschen, deren Körper Entwicklungsschritte zur Produktion von Eizellen aufweisen. Bei Männern sind es Spermien. Sogenannte „Transfrauen“ sind daher keine Frauen.

Genderideologen bezweifeln Expertise von Nobelpreisträgerin

Nachdem dies jetzt auch noch einmal die Biologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard explizit unter Bezug auf die laufende Debatte festgestellt hat, wird die Luft dünn für jene, welche die biologische Zweigeschlechtlichkeit bestreiten. Freilich mangelt es nicht an Genderideologen, die der Nobelpreisträgerin allen Ernstes die biologische Expertise absprechen, aber damit dürften sie sich in den Augen der Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preisgeben.

Und so verfallen einige auf eine alternative Strategie, nämlich darauf, die Biologie nun besser für nicht zuständig zu erklären und stattdessen eine idiosynkratische Semantik zu beschwören. Denn zwar steht fest, dass die Behauptung der „Vielgeschlechtlichkeit“ (oder dass biologisch männliche Menschen Frauen sein könnten), klarerweise falsch ist, wenn „Geschlecht“ (und „Frau“) im Sinne der oben gegebenen Definitionen gemeint ist. Aber man könnte doch „Geschlecht“ auch in einem gänzlich anderen Sinne meinen, oder?



Schön. In welchem anderen Sinne? Auf diese Frage hin bleiben diese Verfechter der Vielgeschlechtlichkeit (übrigens auch jene der biologischen Vielgeschlechtlichkeit) eine klare Antwort schuldig. Eine solche bestünde nämlich in einer Definition ihres Geschlechtsbegriffs und damit in der Angabe notwendiger und hinreichender Bedingungen dafür, das etwas unter diesen Begriff fällt, sowie auch dafür, dass etwas ein bestimmtes Geschlecht ist (männlich, weiblich, x, y, z …). Die oben gegebenen biologischen Definitionen von Geschlecht und Mann und Frau erfüllen dieses Erfordernis. Was von Vertretern der Geschlechtervielfalt und „gender studies“-Professorinnen geliefert wird, hingegen nicht.

„Definition von Geschlecht“

So bestätigt eine die Vielgeschlechtlichkeit verteidigende Sprecherin des Familienministeriums auf Anfrage von Cicero immerhin die Wichtigkeit einer „Definition von Geschlecht“. Sie liefert aber keine. Stattdessen zitiert sie die Deutsche Gesellschaft für Psychologie mit der Aussage, das Geschlecht sei „ein mehrdimensionales Konstrukt, dessen Entwicklung durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener körperlicher, psychosozialer und psychosexueller Einflussfaktoren bedingt“ ist. Dies ist jedoch keine Definition, sondern klingt wie eine Entschuldigung für die Unfähigkeit, eine zu geben. Schließlich ist auch ein Swingerclub ein mehrdimensionales Konstrukt, dessen Entwicklung durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener körperlicher, psychosozialer und psychosexueller Einflussfaktoren bedingt ist. Aber ein Swingerclub ist kein Geschlecht.

Auch der Ethikrat hat definitorisch nichts zu bieten. Er unterscheidet – ganz modisch-„progressiv“ – zwischen biologischem, psychischem und sozialem Geschlecht, liefert aber für keines dieser sogenannten Geschlechter eine Definition. Zwar finden sich im Glossar des Textes Angaben, die offenbar als Begriffsklärungen dieser drei vermeintlichen Geschlechtsbegriffe gemeint sind. Sie klären aber nichts, sondern sind zirkulär. So steht im Glossar unter „Geschlecht, biologisch“: „Körperliches Geschlecht (auch als sex bezeichnet), das das chromosomale, gonadale und hormonale Geschlecht umfasst.“ Dass dies nichts klärt, sieht man, wenn man das Wort „Geschlecht“ mit dem Word „Bruzni“ ersetzt: „Bruzni, biologisch: Körperliches Bruzni (auch als schnarz bezeichnet), das das chromosomale, gonadale und hormonale Bruzni umfasst.“ Wissen Sie jetzt, was ein biologisches Bruzni ist? Offenbar nicht. Dafür müsste man Ihnen zunächst erklären, was ein Bruzni (oder schnarz) ist. Ebenso müsste der Ethikrat zunächst erklären, was ein Geschlecht (oder sex) ist. Zu diesem Begriff findet sich im Glossar jedoch bemerkenswerterweise kein Eintrag.

Das Zirkularitätsproblem

Das „soziale Geschlecht“ (auch gern „gender“ genannt) wiederum erklärt der Ethikrat als die „in den Beziehungen zwischen Menschen wirksame Deutung der anatomischen, genetischen und hormonellen Geschlechtsmerkmale“. Auch hier (die Probleme beim „psychischen Geschlecht“ sind übrigens analog) begegnet uns das Zirkularitätsproblem, nämlich wegen der Geschlechtsmerkmale. Zudem wird auch nicht erklärt, was das männliche vom weiblichen (oder x-lichen) sozialen Geschlecht unterscheidet. Zur Vermeidung beider Probleme wäre es vielleicht naheliegend – der Ethikrat macht sich über solche Möglichkeiten freilich keine Gedanken –, die Merkmale des biologischen Geschlechts (im klar definierten obigen Sinne) zu nutzen und etwa zu sagen, dass ein Individuum das „weibliche soziale Geschlecht“ hat, wenn es als biologisch weiblich gedeutet wird (oder „gelesen“, wie es im „woken“ Sprachgebrauch heißt).

Das Problem hierbei ist freilich, dass von wenigen Ausnahmen (etwa dem CAIS-Syndrom) abgesehen, biologische Männer, die sich auf diese Weise als weiblich deuten, schlicht unter Wahnvorstellungen leiden. Sie könnten sich ebenso gut als Hamster deuten. Zudem sind Deutungen relativ zum Deuter. Der sich transidentifizierende Mann mag für sich in diesem Sinne das „soziale Geschlecht weiblich“ haben, aber bei der überwältigenden Mehrheit der Menschheit ist auch sein „soziales Geschlecht“ männlich – die Menschheit ist nicht blind.

Zugegebenermaßen gibt es in der Philosophie die Zirkularität erfolgreich vermeidende Versuche, den Begriff „Frau“ und „Mann“ umzudefinieren. Der amerikanischen Philosophin Sally Haslanger zufolge ist eine Person (in der vereinfachten, aber sinngleichen Formulierung von Thomas Bogardus) „eine Frau dann und nur dann, wenn sie systematisch in irgendeiner Dimension (ökonomisch, politisch, rechtlich, sozial, usw.) unterdrückt wird und als Ziel für diese Behandlung dadurch ‚markiert‘ ist, dass sie regelmäßig und zum größten Teil als jemand mit körperlichen Merkmalen beobachtet oder vorgestellt wird, welche als Evidenz für die biologische Rolle eines weiblichen Wesens bei der Reproduktion gesehen werden.“ Abgesehen davon, dass dieser Begriff von „Frau“ erstens kein soziales Äquivalent zum umfassenderen, nämlich über den Menschen hinaus anwendbaren biologischen Geschlechtsbegriff bietet, zweitens diesen durch das biologische Verständnis von Weiblichkeit gerade voraussetzt, und drittens keineswegs das gesteckte Ziel der „Transinklusion“ erreicht (wie Bogardus gezeigt hat), macht er viertens Frauen per definitionem zum unterdrückten Geschlecht.

Angela Merkel wäre keine Frau

Dementsprechend wären Angela Merkel und Königin Elizabeth nicht etwa emanzipierte Frauen, sondern gar keine Frauen. Dies ist nicht „progressiv“, sondern reaktionär. Und fünftens und für die gegenwärtige Diskussion entscheidend: Auf mehr als zwei „Geschlechter“ kommt man dank der Bezugnahme auf die biologische Realität der Reproduktion hier auch nicht – und allein diese Bezugnahme ermöglichte die Vermeidung der Zirkularität, was vielleicht zu denken geben sollte.

Trotzdem meinen einige Forscherinnen, dritte oder gar vierte oder fünfte „soziale Geschlechter“ entdeckt zu haben. Die Frage ist: Wie machen sie das? In einem Spiegel-Interview, das schon im Teaser stolz die Vielgeschlechtlichkeit verkündet, bestätigt die Ethnologin Susanne Schröter die „Definition“ von Geschlecht als eine „unsichere Kategorie mit oszillierenden Grenzen, die an ihren Rändern beständig zu verwischen scheint“. Wieder haben wir es tatsächlich mit einer Nicht-Definition zu tun, denn auch „Wald“ ist eine solch unsichere Kategorie mit oszillierenden Grenzen (sind zehn zusammenstehende Bäume ein Wald oder nicht?), aber weder die Kategorie/der Begriff „Wald“ noch der Wald selbst sind ein Geschlecht.

Nichtsdestoweniger nennt Schröter als Beispiel für ein weiteres Geschlecht bei der „Plains-Bevölkerung“ den seltenen „Fall der Frau-zu-Mann-Wechsler“, der „manly-hearted-women, die etwa als Kriegshäuptlinge auftraten.“ Dass diese Personen ein drittes Geschlecht darstellen, ist ähnlich plausibel wie die Auffassung, dass Margaret Thatcher, die manly-hearted iron lady, die im Falklandkonflikt als Kriegshäuptling auftrat, den unexotischen Briten ein drittes Geschlecht beschert hat. Und da Schröter keine Definition von Geschlecht liefert, fehlt ihr für die Kategorisierung irgendwelcher sozialer Gruppen als zusätzlicher „sozialer Geschlechter“ jedwedes Argument.

Auch andere Ethnologen der Vielgeschlechtlichkeit haben keines. Und tatsächlich hatte Schröter einst selbst in einem Fachaufsatz bestätigt: „Bis dato ist mir kein einziger Fall bekannt, in dem eine Person oder Gruppe sich tatsächlich außerhalb des durch die zwei Geschlechter gesetzten Rahmens bewegt hat.“ Und erklärt: „Das muss uns nicht beunruhigen, denn, und hier möchte ich Andrea Bronstering zitieren, ‚es sind nicht die zwei vorhandenen Geschlechter, die ein lustvolles und freies Ausleben des individuellen Empfindens verhindern, sondern, stattdessen enge und beschränkte Vorstellungen, wie ein Mann und wie eine Frau zu sein und zu leben hat.‘“ Wie wahr.

Leeres Gerede

Ein grundsätzliches Problem der Debatte ist sicherlich, dass Apologeten der Vielgeschlechtlichkeit und Sozialkonstruktivisten nicht begreifen, dass das wilde Umdefinieren von Begriffen und somit Neuetikettieren von Dingen nicht dasselbe ist, wie eine wissenschaftliche Entdeckung zu machen. Die wissenschaftliche Begriffsexplikation eines alltäglichen Begriffs hat nämlich dem Wissenschaftstheoretiker Rudolf Carnap zufolge eine Ähnlichkeit mit dem Alltagsbegriff aufzuweisen, sowie exakt und einfach und vor allem fruchtbar zu sein, das heißt sich für wissenschaftliche Erklärungen und Voraussagen zu eignen. Der oben definierte Geschlechtsbegriff ist ein Paradebeispiel für die Erfüllung dieser Kriterien. Die Geschlechterinflation des Ethikrates und der „gender studies“ ist es nicht. Und so haben wir hier eine Seite, welche aus einer klaren, nämlich auf die Biologie zurückgreifenden Definition von Geschlecht und einer empirisch bestätigten Tatsache logisch gültig die Zweigeschlechtlichkeit ableitet. Das heißt, sie hat ein Argument. Und wir haben eine andere Seite, die nicht einmal erklären kann, was sie mit „Geschlecht“ überhaupt meint. Das freilich macht ihre Verkündigung der „Vielgeschlechtlichkeit“ zu nichts als leerem Gerede.

Warum hat dann die These von der „Vielgeschlechtlichkeit“ in gewissen Kreisen solch großen Erfolg? Ganz einfach: Wissenschaftliche Fruchtbarkeit und publizistische Ausschlachtbarkeit müssen nicht notwendig konvergieren. Klare Begriffe nämlich machen bullshitting, um einen englischen Ausdruck zu benutzen, um einiges schwieriger. Um ein Beispiel anzuführen: Der Biologe geht mit einem klaren Begriff von Geschlecht nach Papua-Neuguinea, stellt wenig überraschend fest, dass es auch dort kein drittes gibt, erzählt das einem Journalisten, und dieser verzichtet ebenso wenig überraschend auf die Schlagzeile: „Immer noch nur zwei Geschlechter.“

Der in der „Methodik“ der gender studies Geschulte hingegen geht mit einem unklaren oder gar keinem Begriff von Geschlecht in den Dschungel, entdeckt dort zölibatär lebende bogenschießende Lesben, sagt sich, „Ach, die nenne ich mal ein Geschlecht“, erzählt das einem Journalisten – und wird prompt als innovativer und „progressiver“ Zeuge der Vielgeschlechtlichkeit gefeiert, nicht zuletzt von Aktivisten, die „neue Geschlechter“ „sichtbar“ machen wollen und dafür im gegenwärtigen politischen Klima auf Fördergelder hoffen dürfen.

Freilich sollte man akademischen Etikettenschwindel, journalistischen Sensationalismus, und politische Geldschneiderei nicht mit Wissenschaft, seriöser Berichterstattung und gerechter Politik verwechseln.