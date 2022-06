In der Folge braute sich – wenig überraschend, aber in der Intensität dann doch bemerkenswert – ein geballter Sturm zusammen, der über Gastautoren und Medium hinwegzog. Also sah man sich bei der Welt nicht nur bemüßigt, den Queer-Beauftragten der Bundesregierung für einen Meinungsbeitrag über die angebliche Transfeindlichkeit genannter Gastautoren anzuheuern. Auch Springer-Chef Mathias Döpfner machte sich auf, in einem weiteren Artikel klarzustellen: „Unser Haus steht für Vielfalt.“ Dafür reihte er Floskel an Floskel und setzte sich wenig sachlich, dafür ziemlich emotional mit dem ÖRR-kritischen Beitrag auseinander. Döpfner schrieb unter anderem: