Noch bis Sonntag treffen sich Bücher und Büchermenschen in Frankfurt am Main. Die größte Buchmesse der Welt führt über 7000 Aussteller aus rund 100 Ländern und voraussichtlich knapp 300.000 Besucher zusammen. Angesichts eines derart weitgespannten Programms von Trends zu sprechen, ist fast schon tollkühn. Reise- und Kochbücher sind ebenso vertreten wie Comics, Ratgeber und erotische Literatur. Die frisch gekürte Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk reist an, der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019, Saša Stanišić, setzt seine Fehde aus der Ferne mit Nobelpreisträger Peter Handke fort, Ehrengast Norwegen glänzt mit zahlreichen Erfolgsschriftstellern, etwa Erik Fosnes Hansen oder Jostein Gaarder.

Aus dem Meer der Neuerscheinungen ragen einige Bücher heraus, über die Literaturen, das literarische Ressort von Cicero, in einem eigenen Dossier berichtet.

Eine Menge guter Bücher

Ein stilles und in seiner Stille herausragendes Buch stammt von dem irischen Schriftsteller Mike McCormack. Es heißt „Ein ungewöhnlicher Roman über einen gewöhnlichen Mann“ (Steidl Verlag) und zeigt die Gedankenwelt eines Ingenieurs in der Midlife-Crisis derart plastisch, präzise und poetisch, dass man sehr viel über den Zustand unserer westlichen Welt erfährt.

Steffen Kopetzky schildert in seinem für den Bayerischen Buchpreis nominierten Roman „Propaganda“ (Rowohlt Berlin) packend ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, während die amerikanische Autorin Shobha Rao in „Mädchen brennen besser“ (Elster Verlag) eindrucksvoll das Schicksal zweier Frauen zwischen Indien und den USA nachzeichnet.

Bei den Sachbüchern brilliert Gilles Kepel mit einer fundierten Analyse der „Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten“ unter dem Titel „Chaos“ (Verlag Antje Kunstmann). Ebenso kenntnisreich erinnert der österreichische Journalist Ewald König aus eigener Perspektive an die letzten Wochen einer verschwundenen Republik: „Die DDR und der Rest der Welt. Außenbeziehungen zur Wendezeit“ (Mitteldeutscher Verlag). Und das ist längst nicht alles.