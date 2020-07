In Deutschland ist es ein fast vergessener Krieg: der Krieg von 1870/71. In nahezu jeder Stadt erinnern zwar Denkmäler, Sedansplätze und Moltkestraßen an den Sieg der vereinigten deutschen Armeen. Doch aus naheliegenden Gründen wurde der Frankreichfeldzug im kollektiven Gedächtnis überlagert von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts.

Hinzu kommt, dass der auftrumpfende Nationalismus und fiebrige Frankreichhass jener Jahre heutzutage mehr als befremdet. Dennoch sollte man sich der Vorgänge vor 150 Jahre intensiv erinnern. Nicht um in Nie-wieder-Kitsch zu verfallen. Aber um zu verstehen, welche verhängnisvolle Wendung Geschichte nehmen kann, wenn Ignoranz, Einfalt und Fanatismus regieren.

Das war das Ende

„Nie war ein Krieg mit so viel Liebe vorbereitet worden“, schreibt Golo Mann in seiner Deutschen Geschichte, „Nie wurde er so begeistert geführt“. Und weiter: „Frankreich war schwach, Preußen stark. Die preußischen Heerführer wussten das; die Franzosen wussten es nicht, obgleich Napoleon es ahnte. Drei Wochen nach Kriegsausbruch wusste es jedermann. Die Präzision und Wucht der preußischen Kriegsmaschine übertraf alles, was man auf diesem Gebiet bisher erlebt hatte“.

Am 2. September musste die sogenannte Châlons-Armee bei Sedan kapitulieren. Napoleon III. geriet in deutsche Gefangenschaft. Das war das Ende.

Frankreichs Dritte Republik

Aber eben nicht ganz. Sedan markiert eine Zäsur. Zwei Tage später, am 4. September, wurde in Paris die Dritte Republik ausgerufen. Und die Regierung unter General Trochu, Léon Gambetta und Jules Favre dachte nicht an Kapitulation. Warum auch? Frankreich verfügte zu diesem Zeitpunkt über zwei Millionen wehrfähige Männer und erhebliche Reserven an Waffen und Munition. In Paris proklamierte man den Volkskrieg – eine verheerende Idee mit katastrophalen Folgen.

Denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es zwar schrecklich viele Tote, so viele, dass man sogar im preußischen Generalstab entsetzt war. Dennoch verliefen die Kämpfe halbwegs zivilisiert. Es ging nicht darum Menschen zu vernichten, Völker oder ganze Länder. Zudem hatte Bismarck mit der Abdankung Napoleons und dem sich abzeichnenden Beitritt der süddeutschen Länder zum Norddeutschen Bund seine Ziele erreicht. Und auch des bürgerliche Frankreich hatte kein Interesse an der Fortführung der Kämpfe. Sinnvoller war es, schnell zur Tagesordnung zurückzukehren.

Ein moderner Krieg

Doch dafür war es zu spät. In Paris drang die radikale Fraktion um den zum Innenminister ernannten Gambetta darauf, die Kämpfe mit größter Entschlossenheit fortzuführen. Von nun an bekam der Krieg ein anderes, ein grausam modernes Gesicht. Man verwandelte Paris in eine Festung, bereit nur Not die eigene Stadt einzuäschern. Zugleich versuchte Gambetta die deutschen Truppen in einen Partisanenkrieg zu verwickeln.

Wie Mao siebzig Jahre später träumte er davon, mit der Mobilisierung des Volkes ein Meer zu schaffen, in dem der Feind ertrinken muss. Erstmals in der Geschichte des sich so gesittet gebenden 19. Jahrhundert verstieg man sich in apokalyptische Vernichtungsfantasien.

Die Saat des Hasses

Schließlich setzen sich die liberalen und moderaten Kräfte um Jule Favre durch, der am 28. Januar 1871 den Waffenstillstand und am 10. Mai in Frankfurt den Friedenvertrag unterzeichnete. Aber da war die Saat des Hasses schon aufgegangen.

Das lag auch daran, dass man auf deutscher Seite jedes Augenmaß verlor. Wie ein Fieber hatte sich in der deutschen Öffentlichkeit im Laufe des Julis die Idee von der Annexion Elsass’ und Lothringens festgesetzt. Konnte Bismarck 1866 noch erfolgreich Gebietsabtretungen Österreichs an Preußen verhindern, ließ er nun den Dingen ihren verhängnisvollen Lauf.

Aneinanderreihung brutaler Zufälle

Gekrönt wurde dieser politische Unsinn durch den fatalen Einfall, das Deutsche Reich ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles zu gründen. Vor allem aber entwickelte sich der Winterkrieg mit brennenden Dörfern, Erschießungen und Hungerblockaden zu einem unheilvollen Menetekel zukünftiger Kriege.

So wie der Flügelschlag eines Schmetterlings angeblich an einem weit entfernten Ort einen Tornado auslösen kann, so stieß der Verlauf des Krieges 70/71 eine Entwicklung an, die mit der Katastrophe von 1945 endete. Natürlich hätte alles auch anders kommen können. Geschichte ist eine Aneinanderreihung brutaler Zufälle.

Zauberlehrlinge des Unheils

Doch Fanatismus, Überheblichkeit, Chauvinismus, falschverstandene Realpolitik und schlichte Dummheit auf beiden Seiten schufen eine Gemengelage, die den nächsten Krieg im Grunde vorprogrammierte. Ab einem gewissen Zeitpunkt erwiesen sich die Akteure als Zauberlehrlinge, die das Unheil, das sie schufen, nicht mehr bändigen konnten.

Am Ende stand eine verhängnisvolle Brutalisierung und Ideologisierung des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert, es begann im Winter 1870.