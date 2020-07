Hier also wird die Reise hingehen: Am Ende der uns quälenden Erinnerungen, wenn alle Statuen der Väter gefällt und alle Kunstwerke zu Staub zerfallen sein werden, wird sich eine farbige Frau wie ein Phönix aus der Asche unseres post-imperialen Jahrhunderts erheben und uns in eine von falschen Texturen bereinigte Zukunft führen. Wie eine Tania Bunke of Color, ausgeworfen aus dem 3-D-Drucker eines britischen Künstlers – welch ein Pygmalion unserer sonst so lustlosen Epoche! – wird uns diese Unbekannte vom Nullpunkt der Erinnerungen, von diesem kaum noch zu ertragenden Rauschen, ins Land der wahren Geschwisterlichkeit hinüberführen. Die Freiheit wird dann wieder das Volk anführen und wir werden empört, erschöpft und glücklich sein.

Was für eine Vision! Der britische Bildhauer Marc Quinn hat sie uns am letzten Mittwoch geoffenbart. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion, welche ein wenig an das verborgene Engagement seines Landsmanns Banksy erinnert, hat Quinn den Sockel des einstigen Denkmals für den britischen Sklavenhändler Edward Colston erklommen (dessen Abbild hatten Aktivisten von Black Lives Matter bereits im Juni gestürzt und im nahegelegenen Hafenbecken versenkt), um auf den Ruinen des Gestern seine neue Welt zu errichten: Diese wird dereinst vor allem aus dem hyperrealistischen Abbild der Bristoler Aktivistin Jen Reid bestehen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ