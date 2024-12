Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht die anhaltende Medienempörung über die „D-Day“-Papiere für maßlos überzogen. In den Augen des gebürtigen Braunschweigers handele sich um eine von Hauptstadtmedien aufgebauschte Affäre, die das Ziel verfolge, die Integrität führender FDP-Politiker in Frage zu stellen. Kubicki ist überzeugt: „Die Menschen interessieren sich für diese Spielchen in Berlin-Mitte nicht.“

An Bundeskanzler Olaf Scholz lässt der Vizepräsident des Deutschen Bundestages nach drei Jahren Ampelkoalition kein gutes Haar: „Scholz ist ein Gernegroß. Viel angekündigt: Wirtschaftswumms. Also ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Doppel-Wumms, Dreifach-Wumms. Und von den ganzen Wümmsen ist nichts übrig geblieben außer laue Lüftchen.“

Doch wie wird es den krisengeplagten Liberalen schaffen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen? „Wir als FDP müssen selbstbewusst für die Wende in der Wirtschafts- und Migrationspolitik einstehen. Denn die Menschen wollen keinen Pastor wählen, sondern sie wollen jemanden wählen, der als Handwerker die Probleme löst. Und das ist das Entscheidende. Darauf wird es ankommen.“

Wolfgang Kubicki (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 2. Dezember 2024 aufgezeichnet.

