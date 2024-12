Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine politische Schlagseite hat, ist keine neue Erkenntnis. Und dass jene, die diese politische Schlagseite im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, von sich glauben oder zumindest so tun, als hätten sie keine, ist Teil des Problems. Dieses Ungleichgewicht zugunsten linksgrüner Ideen, Politik und Politiker ist oft gar nicht so offensichtlich. Das liegt an Mitteln wie dem Framing, wie das neudeutsch heißt. Das bedeutet, dass zum Beispiel gewisse Aspekte, die ins gewünschte Narrativ passen, ins Programm einfließen, und andere, die nicht passen, weggelassen werden.

Das fällt dann oft nur Zuschauern auf, die selbst über halbwegs profunde Kenntnisse der behandelten Themen und Personen verfügen; etwa der Politik. Daher muss man Caren Miosga an dieser Stelle erstmal gratulieren. Denn die macht immerhin keinen Hehl daraus, wo sie politisch steht. Zumal eine Woche Abstand zwischen ihrem weichgespülten Gespräch mit Robert Habeck und ihrem gezwungenen Konfrontationskurs im Gespräch mit Christian Lindner vom 1. Advent eine zu kurze Zeitspanne war, um diese Schlagseite zu verwischen.