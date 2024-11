So zugeneigt wie die titelgebende Frage „Wie grün wird die Zukunft, Herr Habeck?“ war die ganze Sendung und vor allem der Start von Miosga: „Wie darf ich Sie nennen? Spitzenkandidat? Kandidat für die Menschen in Deutschland oder Kanzlerkandidat für Bündnis 90/Die Grünen?“ – „,Herr Habeck' ist doch schon mal super.“ Flirtendes Lachen von Miosga. „Warum so bescheiden? Sie könnten doch einfach sagen, ich will das Ding machen.“ Einen besseren Einstand kann man sich als Politiker kaum wünschen, wenn man wie Habeck die Botschaft vom lockeren Kanzlerkandidaten rüberbringen will, der – wie er neuerdings und so auch in der Sendung sagt – „ein Angebot machen will“.