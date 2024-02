Lässt man die letzten Wochen Revue passieren, bekommt man den Eindruck, die Demokratie in Deutschland wäre in höchster Gefahr. So schlug Ende letzten Jahres Thüringens Innenminister Georg Maier vor, die Verfassung seines Bundeslandes zu ändern, um zu verhindern, dass eines Tages der Leibhaftige der deutschen Politik in einem möglichen dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt wird.

Mitte dieser Woche nun wurde aus Reihen der Ampel-Regierung angeregt, Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes von dort in das Grundgesetz zu verlagern, um etwa die Amtszeit von Richtern oder die Existenz zweier Senate dauerhaft festzuschreiben. Zurzeit kann man solche Bestimmungen – da in einfachen Gesetzen festgelegt – mit Regierungsmehrheit ändern.