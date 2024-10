Mit Alice Weidel und Sahra Wagenknecht trafen beim gestrigen Duell auf Welt TV die wohl erfolgreichsten Politikerinnen des Landes aufeinander: Die von Weidel geführte AfD liegt in den Umfragen mit 17 bis 20 Prozent zurzeit auf Augenhöhe oder vor der SPD. Wagenknechts erst im Januar gegründetes Bündnis Sahra Wagenknecht gelang in diesem Jahr auf Anhieb der Einzug in das Europarlament und in die Landtage Thüringens, Sachsens und Brandenburgs. In allen drei ostdeutschen Ländern verhandelt das BSW über eine Regierungsbeteiligung, während die AfD auch im Osten der Paria unter den Parteien ist.

Das Gespräch begann freundlich. Weidel griff tief in die Floskelkiste, als sie betonte, es sei ihr wichtig, miteinander und nicht übereinander zu reden. Wagenknecht plädierte für einen fairen Umgang mit der AfD, die ja immerhin fast 20 Prozent der Wähler hinter sich habe. Dass Weidel das BSW als Steigbügelhalter und nützliche Idioten der Altparteien bezeichnet hatte, nahm ihr Wagenknecht allerdings übel. „Wir befinden uns zurzeit in Sondierungsgesprächen“, sagte Wagenknecht. „Das ist genau das, was die AfD möchte.“ Und ob es zu einem Eintritt in eine oder mehrere Regierungen kommen werde, sei offen.