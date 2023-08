In unserer an Ökosiegeln, Echtheitszertifikaten und Klimaneutralitätsversprechen nicht gerade armen Zeit hält sich ein Etikettenschwindel besonders hartnäckig: NGO. Die Abkürzung steht für „Non-Governmental Organization“ – „Nichtregierungsorganisation“. Der Buchstabe „N“ signalisiert Unabhängigkeit und Staatsferne, so die Theorie. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

„Unsere wissenschaftlich fundierte Forschung zeigt praktische politische Lösungen auf und verzichtet dabei auf ideologische Festlegungen“ – so beschreibt sich die Denkfabrik Agora Energiewende auf ihren Internetseiten. Das laut Eigendarstellung „weder unternehmerischen noch politischen Interessen“ verpflichtete Institut erhielt im Jahr 2021 Steuergelder in Höhe von 922.493 Euro vom Bundeswirtschaftsministerium. Im Jahr nach dem Regierungswechsel wuchs der Betrag auf 1.707.954 Euro an, eine Steigerung um 185 Prozent. Insgesamt erhielt Agora im Jahr 2022 von Wirtschafts-, Umwelt- und Wissenschaftsministerium 3.070.028 Euro. Von dieser Jahresscheibe könnte man an einer deutschen Universität 60 Doktoranden bezahlen.